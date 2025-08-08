Fuente Externa

Santo Domingo, R.D.- Un grupo de jóvenes dominicanos residentes en España, ganadores de la XV Edición del Premio al Mérito Escolar Madrid 2025, visitó este jueves la Cámara de Diputados de la República Dominicana, como parte de su recorrido cultural por el país.

La delegación fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien les dio una cálida bienvenida y les motivó a mantener viva su conexión con la República Dominicana.

“Es un placer para nosotros mostrarles cómo funcionan nuestras instituciones, que dan sustento a la forma de gobierno democrática del país. Nos da mucho orgullo tenerlos aquí, que puedan sentirse como en su casa, y ojalá que en un futuro puedan estar aquí con nosotros representándonos”, expresó el presidente Pacheco durante el acto de bienvenida.

El embajador dominicano en España, Tony Raful, acompañó al grupo y resaltó el propósito de la visita: “Ellos son dominicanos españoles, hijos de padres dominicanos, por lo que necesitan educarse sobre el país de donde vienen sus raíces; un país que pueden representar en el futuro con orgullo. Por eso hemos venido: para que conozcan los diferentes poderes del Estado, y sobre todo este que es el primero, el Poder Legislativo.”

Los estudiantes fueron reconocidos por la Embajada de la República Dominicana en España por su excelencia académica, espíritu de superación, comportamiento cívico y humano ejemplar. La premiación busca destacar el esfuerzo de jóvenes de origen dominicano entre 12 y 18 años que se han destacado en sus comunidades educativas en territorio español.

El Premio al Mérito Escolar, impulsado por la Embajada dominicana en España, ofrece a los ganadores una semana de actividades culturales e institucionales en el país, incluyendo encuentros con el presidente Luis Abinader, la primera dama, Raquel Arbaje y otras autoridades nacionales.

Durante su estancia en el Congreso Nacional, los jóvenes participaron en el programa educativo “Diputado por un Día”, que les permitió conocer el funcionamiento de la institución legislativa desde dentro.

El recorrido inició en la explanada de la Cámara de Diputados, continuó por el imponente Salón de la Asamblea Nacional, el Hemiciclo y finalizó con una visita al Senado de la República, donde recibieron explicaciones sobre los procesos legislativos y el rol de los congresistas.

Entre los ganadores figuran Paola Juliana Ramírez Vólquez (Madrid), Martina Tussent Granero (Gandía, Valencia), Gael Then Hallal (Valencia) y otros destacados estudiantes residentes en Madrid como Alexander Yersy Pérez Pérez, Yarisa García Pérez, Manuel Figuereo García, Wander Alcántara Ventura, Rafael de Jesús Arroyo Ángeles, Nicole Elidania Cataño Batía y Roberto Arco Acosta.