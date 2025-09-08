CARD celebra a casa llena en Santiago de los Caballeros con rotundo éxito curso-taller sobre el Nuevo Código Penal

Fuente externa

Santiago, R,D–. Con un masivo respaldo de la comunidad jurídica y bajo un ambiente de entusiasmo académico, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) celebró en la ciudad de Santiago de los Caballeros el esperado Curso-Taller sobre el Nuevo Código Penal Dominicano, logrando una convocatoria que desbordó la capacidad de la Asociación de Abogados de Santiago.

Colegio de Abogados en campaña de socialización del Nuevo Código Penal prepara diagnóstico para someter al congreso correcciones

La jornada tuvo como eje central la conferencia magistral impartida por el jurista Trajano Potentini, presidente del CARD para el período 2024-2027, quien abordó con rigurosidad doctrinal y claridad pedagógica los principales aspectos, innovaciones, retos, debilidades e incongruencias que trae consigo la nueva normativa penal.

Durante su disertación, Potentini destacó la importancia de la actualización del marco jurídico penal como una respuesta a los cambios sociales, tecnológicos y culturales del país, subrayando el compromiso del gremio de abogados en garantizar que cada profesional del derecho se apropie del conocimiento de esta trascendental reforma legislativa.

Asimismo, el gremialista acompañado de Josefina Batista vicepresidenta del CARD y Danilo Monción presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, anfitriones de la actividad, informaron que además de exponer las buenas nuevas del código, también estaremos sirviendo un diagnóstico crítico, que pondrá en evidencias todas las falencias y posibles inconstitucionalidades de la ley 74–25, a los fines de presentar ante el Congreso Nacional o el Tribunal Constitucional las correcciones de lugar, antes de que el mismo entre en vigencia.

Un momento de gran relevancia fue la entrega gratuita de ejemplares impresos del Nuevo Código Penal a todos los participantes, iniciativa posible gracias a la donación realizada por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) al Colegio de Abogados. Este gesto constituye un paso firme en la campaña de socialización y conocimiento del Nuevo Código Penal, que el CARD está desarrollando de manera sistemática en todo el territorio nacional.

La entrega de los textos legales busca no solo democratizar el acceso a la normativa, sino también asegurar que los juristas dominicanos, sin importar su ubicación, cuenten con las herramientas necesarias para la correcta aplicación de la ley en beneficio de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El evento en Santiago se enmarca en la ruta nacional de talleres, charlas y capacitaciones que el CARD viene implementando con el objetivo de llevar el Nuevo Código Penal a cada rincón del país, reafirmando su papel como gremio garante de la formación, actualización y defensa del ejercicio profesional del derecho.

Potentini reiteró que la campaña educativa se mantendrá activa en las próximas semanas en distintas provincias, consolidando un proceso de enseñanza participativo, inclusivo y de alto impacto para la comunidad jurídica y la sociedad en general.

La multitudinaria asistencia y el entusiasmo mostrado por los abogados santiagueros confirman el interés y la necesidad de profundizar en el estudio de la nueva legislación penal. El CARD, bajo el liderazgo de Trajano Potentini, reafirma así su compromiso de estar al lado de sus miembros y del pueblo dominicano, promoviendo la transparencia, el conocimiento jurídico y la modernización del derecho penal en la República Dominicana.