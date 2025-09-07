Caso extremadamente raro: extraen dos ‘gemelos parásitos’ del abdomen de una bebé

RT

Médicos indios en la ciudad de Gurgaon extirparon dos ‘gemelos parásitos’ del abdomen de una bebé de un mes en una compleja operación de dos horas, informó The Times of India.

La bebé ingresó en el Hospital Fortis de Gurgaon a finales de julio con el abdomen hinchado. Sus padres contaron que no comía bien y estaba irritable. Tras examinarla, los médicos encontraron dos fetos malformados en el abdomen de la bebé.

El Dr. Anand Sinha, jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de Investigación Fortis Memorial de Gurgaon, explicó que la niña estaba desnutrida y deshidratada, y que los médicos tuvieron que estabilizarla antes de realizar la compleja operación. Finalmente, los médicos lograron extraer los ‘gemelos parásitos’ en dos horas sin dañar los órganos de la bebé.

«Fue un caso raro y complejo, tanto en términos de diagnóstico como de tratamiento quirúrgico. Encontrar no uno, sino dos fetos malformados en el mismo saco gestacional dentro de un bebé de un mes fue realmente excepcional. El mayor desafío fue realizar la cirugía en un recién nacido tan pequeño con absoluta precisión», manifestó Sinha. La bebé ya fue dada de alta del hospital y se está recuperando de la operación.

«Feto dentro de un feto»

Los médicos indicaron que estos casos, que se conocen como «feto dentro de un feto», son extremadamente raros, y ocurren en aproximadamente uno de cada 500.000 nacidos vivos. Se estima que se han reportado menos de 300 casos en todo el mundo, y solo uno de cada diez involucró fetos múltiples.

Esta afección ocurre al principio del embarazo, cuando un feto en el útero atrapa a otro feto dentro de sí mismo. El feto atrapado no puede crecer ni desarrollarse. Fuente RT