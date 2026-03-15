CDP Santiago fortalece capacitación de afiliados imparte taller “Cambio Climático y Nueva Narrativa para Periodistas”

Por Roberto Antonio

Santiago.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, continúa impulsando la capacitación y actualización profesional de sus afiliados mediante jornadas formativas orientadas a fortalecer el ejercicio responsable del periodismo.

En ese contexto, se inauguró el taller “Cambio Climático y Nueva Narrativa para Periodistas”, una iniciativa destinada a ampliar los conocimientos de los comunicadores sobre los temas ambientales y su adecuado tratamiento informativo en los medios de comunicación, con el auspicio del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).

La actividad se desarrolla bajo la línea de trabajo promovida por el secretario general de la seccional Santiago, Carlos Arroyo Ramos, quien ha priorizado la formación continua de los periodistas como una herramienta clave para elevar la calidad del ejercicio periodístico y promover una comunicación más responsable con la sociedad.

Carlos Arroyo, manifestó que está acción formativa viene a orientar, empoderar y sensibilizar a los comunicadores y periodistas la realidad transversal que constituye el tema medio ambiental.

En tanto, que Alfredo Matías, director Ejecutivo del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), valoró la integración al curso de los periodistas y comunicadores, al tiempo de destacar que a través de los medios de comunicación se pueden crear nuevas narrativas que vienen aportar para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales

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Asimismo, la jornada busca fomentar un periodismo más informado, crítico y comprometido con el desarrollo sostenible, capaz de contribuir a la sensibilización de la población frente a los desafíos ambientales que enfrenta el país y el mundo.

El primer expositor fue el catedrático Eleuterio Martínez, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quien abordó la realidad ambiental del país y el papel de la comunicación en la defensa de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

De su lado, Luis Carvajal compartió reflexiones sobre la importancia de construir una narrativa periodística que permita comprender la magnitud del cambio climático y sus efectos. Señaló que la cantidad de agua en el planeta experimenta variaciones en sus estados líquido y gaseoso debido al calentamiento global, lo que provoca que el agua permanezca más tiempo en su fase gaseosa.

Agregó que uno de los problemas más graves, especialmente en las islas tropicales, es la pérdida de la calidad de los bosques, la erosión genética y la disminución de la biodiversidad, factores que afectan el ciclo natural del agua y reducen la capacidad de los ecosistemas para conservarla por más tiempo en la tierra.

Carvajal destacó además que el agua es un bien esencial y patrimonial, perteneciente a toda la nación, y que ha sido reconocido como un derecho humano por organismos internacionales. En ese sentido, subrayó que este principio también está respaldado por la legislación ambiental dominicana y debe ocupar un lugar central dentro de una futura ley de agua que garantice su protección y acceso para toda la población.

Al finalizar la actividad, los participantes compartieron un espacio de intercambio en el que realizaron preguntas y profundizaron en diversos aspectos relacionados con la gestión del agua y el impacto del cambio climático.

Posteriormente, se tomaron fotografías como parte del cierre de la jornada formativa.

La actividad es realizada por el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) que dirige Alfredo Matías.