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Villa Altagracia. – Con el compromiso de impulsar la inclusión digital y fomentar el talento joven, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) celebraron el evento “Niñas en las TIC” en su sede de Villa Altagracia, una jornada formativa enfocada en el uso seguro e innovador de la tecnología.

La iniciativa, desarrollada con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC, tuvo como propósito incentivar a niñas, adolescentes y jóvenes a interesarse por carreras vinculadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), contribuyendo además al cierre de la brecha digital de género en la República Dominicana.

Durante la actividad, 100 niñas y adolescentes fueron certificadas tras completar un proceso de formación que incluyó contenidos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, manejo de drones y desarrollo de habilidades blandas. La capacitación se llevó a cabo durante el mes de abril por el equipo de Formación Tecnológica de los CTC.

En el acto, Amanda Bernabel, encargada de Ciudadanía Digital, valoró el compromiso demostrado por las jóvenes durante el proceso formativo, destacando que su disciplina y disposición para aprender constituyen una base sólida para su futuro en el ámbito tecnológico.

El evento fue encabezado por Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, quien exhortó a las participantes a continuar su preparación en áreas tecnológicas, subrayando la importancia de incrementar la participación femenina en sectores de innovación.

De su lado, Isidro Torres, director general de los CTC, reconoció la dedicación y el entusiasmo de las participantes, motivándolas a seguir formándose como parte de una generación que avanza hacia el desarrollo tecnológico.

La jornada incluyó conferencias especializadas como “Amenazas cibernéticas impulsadas por IA”, impartida por la ingeniera en ciberseguridad Lorenni Suero, y “Cerebros digitales y escudos virtuales: entendiendo la IA”, a cargo de la tecnóloga Anyeska Díaz.

En el acto también participaron estudiantes de los politécnicos Nuestra Señora de la Altagracia y José Núñez de Cáceres, así como de la Escuela Estiliano Susano y el Liceo Félix Evaristo Abreu Mejía, quienes formaron parte del programa de capacitación.

Como reconocimiento a su desempeño, diez de las participantes más destacadas recibieron equipos tecnológicos para apoyar la continuidad de su formación.

El proceso de capacitación fue coordinado por Nelson Núñez, junto a un equipo integrado por Amanda Bernabel, Silvio Pérez, Juan del Rosario, Héctor Marino Pérez y facilitadores de los CTC.

El Día Internacional de las Niñas en las TIC, promovido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se celebra cada año en el mes de abril con el objetivo de incentivar a niñas y jóvenes de todo el mundo a explorar oportunidades en el sector tecnológico.