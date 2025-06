Fuente Externa

El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cometer un “crimen cotidiano contra el bolsillo del pueblo dominicano”, al referirse al descontrolado aumento en los precios de los alimentos.

“Hoy falta el pan y sobran las excusas. El gobierno del PRM ha preferido importar aplausos y exportar hambre. En este país, comer tres veces al día se ha vuelto un acto de resistencia. Han arruinado el campo y han vaciado la mesa”, sentenció Mariotti.

Agregó que el gobierno del PRM se empeña en alimentar el circo mediático, mientras por ineptitud ya requete probada, cada día es más difícil para las familias dominicanas poner tres comidas decentes en la mesa.

“Hoy la palabra hambre se hace más grande en las bocas de dominicanas y dominicanos. La seguridad alimentaria lograda en los años de PLD se ha convertido en inseguridad por el afán desmedido de asegurar y acrecentar fortunas promoviendo importaciones. El campo hoy es un campo de batalla donde solo se sobrevive. ¡Qué lejos quedaron aquellos años dorados de la agropecuaria dominicana! Sin obras, sin campo y sin comida”, el exsenador.

El dirigente político denunció la ineficiencia del gobierno de Luis Abinader ha llevado al grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas —el que más impacta a los hogares pobres— a subir casi un 50% en solo cinco años.

“Hablar de inflación promedio es insultar la inteligencia de una madre que va al colmado y tiene que elegir entre comprar leche o pagar el pasaje. El arroz subió de 23 a 42 pesos la libra; el pollo de 60 a 80; los huevos ya parecen lingotes de oro por su valor. Esto es un atentado contra el derecho a comer con dignidad”, dijo.

Mariotti afirmó que la crisis es consecuencia directa de la improvisación agropecuaria y de la obsesión del gobierno con las importaciones.

“El PRM le declaró la guerra al campo dominicano. Han destruido al productor de arroz, al criador de cerdos, al que siembra cebolla o papa. En vez de sembrar esperanza, sembraron ruina”, expresó.

Calificó como un “fracaso rotundo” todos los programas del gobierno destinados a contener la crisis alimentaria, como Siembra RD, los combos del INESPRE y A Comer del Campo al Colmado.

“Esos programas solo han servido para que el gobierno se tire fotos, mientras el pueblo se tira los cabellos en la fila del colmado”, ironizó.

Sobre los recientes aumentos salariales, advirtió que no compensan el deterioro del poder adquisitivo.

“¿Qué hace una familia con un salario mínimo de RD$15,860 cuando la canasta básica más barata cuesta RD$27,968? Sencillo: ajusta el estómago, reduce las raciones o deja de comprar medicamentos. Esa es la realidad que este gobierno no quiere ver”, afirmó Mariotti.

Finalmente, exhortó a la población a abrir los ojos y exigir políticas públicas serias para rescatar la producción nacional y devolver la dignidad a la mesa de las familias dominicanas.

“Esto no es una queja, es una advertencia: cuando el pueblo no puede comer, no hay propaganda que lo calme. La olla vacía hace más bulla que cualquier discurso”, concluyó.