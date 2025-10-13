Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.-Decenas de choferes pertenecientes a las diferentes rutas afiliadas a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) realizaron este lunes una protesta contra la cancelación de la tarjeta de Bonogas, en la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant).

Antonio Brito, vicepresidente de Fenatrano, manifestó que los choferes se agruparon en el Intrant con la única intención de que se reponga las tarjetas Bonogas a cada uno de los conductores que se la han cancelado.

Brito aseguró que en lo que va de año más de 4000 mil conductores de las diferentes rutas afiliadas a Fenatrado le fueron canceladas las tarjetas Bonogas

Dijo que, en este mes de octubre, más 200 choferes de la Ruta 66, les fueron canceladas las tarjetas de Bonogas, así como a 40 compañeros de la Ruta 27 de Febrero, y que esa misma situación están pasando con los choferes de la Ruta 12, del V Centenario, entre otros sindicatos afiliados a Fenatrano.

“Es por eso que en esta mañana estamos aquí, con la intención de qué el director del Intrant, Milton Morrison no reciba a los fines de recibir una explicación sobre la cancelaciones de las tarjetas de Bonogas a los choferes de las diferentes rutas de Fenatrano”.

El también diputado condenó que a los señores Ángel Radhamés Méndez de 68 años y José Ángel Varela de 77 años, quienes llevan más de 50 años como chofer de carro público de pasajeros les fueron canceladas sus tarjetas de Bonogas.

En ese sentido, Antonio Brito hizo un llamado al presidente de Luis Abinader que ponga “ojo visor” con lo que está sucediendo en el Intrant: “No se si quiere mandar a este grupo de hombre atracada a las calles, cuando conocen la situación que están viviendo los choferes hoy en el país y que vive la República Dominicana”.

El vicepresidente de Fenatrano recordó que este gobierno prometió que iba a adoptar la tarjeta Bonogas a los conductores, sin embargo, la sorpresa es que están cancelando a quienes la tienen.

La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) demandó del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reponer las tarjetas canceladas.