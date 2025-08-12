«Cinco años de Abinader: menos muertos, más casas y un 2028 en la mira»

Por la Redaccion

El presidente Abinader presenta en LA Semanal cinco años de transformaciones gubernamentales, asegurando que el país mejora en todos los indicadores clave: aumenta la esperanza de vida, crece la economía, se fortalece la seguridad ciudadana y se amplía el acceso a servicios básicos, educación y energías renovables

Santo Domingo. – Un balance de los últimos cinco años fue presentado este lunes por el presidente Luis Abinader que muestra que la República Dominicana ha alcanzado cifras récord en múltiples áreas, consolidándose como uno de los países con mayor crecimiento y desarrollo social en la región.

Estás informaciones las ofreció el mandatario durante LA Semanal con la Prensa, en donde el jefe de Estado mostró los indicadores más importantes en diferentes áreas del gobierno durante los cinco años de gestión. «Aquí queremos presentar lo más importante y como hemos cambiado el círculo vicioso por el circulo virtuoso».

Salud

En salud, la esperanza de vida subió de 73.5 a 75.1 años y la mortalidad infantil se redujo de 20.9 a 15.9 por cada mil nacidos vivos. Los embarazos en adolescentes bajaron de 74.4% a 67.9%, mientras la cobertura de seguridad social sumó 2.51 millones de nuevos afiliados.

Estrategia Hearts

Con esta estrategia fueron beneficiados 300 mil pacientes mayores de 45 años y 58% fueron beneficiados a través de los centros de primer nivel de atención pública.

Infraestructura hospitalaria

En infraestructura hospitalaria se construyeron, remozaron y equiparon 90 hospitales, 625 centros de primer nivel y 272 centros con equipos médicos avanzados, además de cinco hospitales traumatológicos en operación y tres próximos a inaugurarse.

Seguridad

En seguridad, la tasa de homicidios se redujo de 23.4 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 8.3 en 2025, y los actos delictivos bajaron un 10% desde 2019. El modelo policial fue reforzado con más de 4,000 agentes nuevos, aumento salarial y la construcción de 66 estaciones policiales.

Vivienda, agua, títulos de propiedad

En vivienda y servicios básicos, el déficit habitacional cualitativo bajó de 32.2% en 2018 a 27.6% en 2024, mientras el acceso a agua potable pasó de 81.8% a 86.5%. Entre 2020 y 2025 se entregaron 15,518 viviendas y se mejoraron 51,872, además de otorgar 130,693 títulos de propiedad, beneficiando a más de 522 mil personas.

Economía e inversión extranjera

En el ámbito económico y productivo, el PIB per cápita creció un 34.16%, pasando de US$8,603 en 2019 a US$11,541 en 2024. La inversión extranjera directa alcanzó un récord de US$4,500 millones y las exportaciones totales superaron los US$12,900 millones.

Turismo, zonas francas y agricultura

El turismo creció un 48% y las zonas francas generaron 197,455 empleos directos, el 55% ocupados por mujeres. En agricultura, la producción de pollo creció 44.1%, la de huevos 38.1% y la de leche 28%, mientras las exportaciones de huevo aumentaron 553%.

Empleo y salarios

En empleo, entre 2021 y 2024 se crearon 154 mil empleos formales, con una tasa de ocupación femenina que subió de 47.78% a 49.45%. El salario mínimo real del sector privado no sectorizado aumentó un 20.6% en dólares desde 2020, y en pesos pasó de RD$6,035 en 2012 a RD$19,450 en 2024.

Educación

En educación, se inauguraron 87 nuevos CAIPI, ampliando la cobertura de atención integral a la primera infancia un 31.48%. La cobertura neta en primaria subió a 92.6% y en secundaria a 70.7%.

En educación técnica, el INFOTEP impartió más de 208 mil cursos, capacitando a 3.4 millones de personas, mientras el ITLA pasó de 8 a 55 centros. En educación superior, la UASD registró 173,750 nuevos estudiantes y entregó más de 200 mil becas nacionales e internacionales.

Educación y tecnología

En educación y tecnología, el programa nacional de robótica educativa impactó a 42,237 estudiantes en campamentos de verano entre 2023 y 2025, capacitó a 5,283 docentes y técnicos en robótica, y dotó de más de 20 mil recursos educativos a 4,658 centros escolares. Asimismo, 3,701 estudiantes participaron en ferias STEAM y de robótica, presentando 909 proyectos innovadores.

Transporte escolar

En transporte escolar, el gobierno implementó un sistema nacional que beneficia a 200 mil estudiantes, operando 1,871 autobuses en todas las provincias y el Distrito Nacional, mejorando la asistencia escolar y reduciendo la deserción, especialmente en comunidades rurales.

Energía

En energía, la generación renovable pasó de 15.9% en 2020 a 23% en 2025, con aumentos significativos en producción solar y eólica.

Transparencia

En transparencia y gobernanza, el país mejoró 22.3% en el índice de efectividad gubernamental y escaló posiciones en competitividad global, libertad económica y percepción de transparencia.

Minería

En minería, la República Dominicana avanza en la exploración de tierras raras en los depósitos de bauxita de Pedernales, completando el 100% del mapeo geológico con la identificación de 84 depósitos, más de 21 mil metros de líneas geofísicas trazadas, 585 calicatas excavadas y 1,284 muestras recolectadas. Con más del 50% de los sondeos completados, este proyecto se perfila como estratégico para el desarrollo energético y minero del país.

Sector agrícola

En el sector agrícola, el Banco Agrícola recibió más de RD$22 mil millones del presupuesto nacional entre agosto de 2020 y junio de 2025 para apoyar la producción, beneficiando a más de 19 mil productores con préstamos a tasa cero, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la productividad rural.

Estos resultados muestran un avance sostenido hacia el desarrollo integral, con mejoras en la calidad de vida, infraestructura, productividad y seguridad, y con metas claras hacia 2028 en salud, vivienda y sostenibilidad energética.