Ciudadanos de SDE convocados por Fuerza del Pueblo continúan reclamando castigo y sanciones ejemplares a responsables del robo y acción criminal en Senasa.

Por José Antonio

Continuaron este lunes las protestas y movilizaciones en Santo Domingo Este, en reclamo de castigo, de sanciones ejemplares a responsables de la acción criminal antipueblo cometido en Senasa.

Como parte de estas protestas, la noche de éste lunes se llevó a cabo una vigilia en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la Avenida Venezuela, frente a la escuela Panamá en el Ensanche Ozama.

La vigilia convocada por la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, estuvo encabezada por su presidente Luis Hernández acompañado de otros altos dirigentes de la organización en esa demarcación.

Ciudadanos y miembros de la FP que participaron en la vigilia se movilizaban con velas encendidas al tiempo que clamaban por sanciones ejemplarizadoras contra todos los involucrados en la estructura criminal en Senasa, que se apoderó de miles de millones de pesos, atentando contra la salud de millones de Dominicanos, sobre todo a la población más necesitada.

Al igual que en otra vigilia, demandaban la profundización del caso Senasa, para castigar de manera ejemplar a todos los implicados en la acción criminal contra la salud del pueblo Dominicano.

Cabe destacar, que en la vigilia estuvieron presentes niños y niñas que quedaron huérfanos al perder a sus padres, por falta de medicina y atenciones médicas por las acciones mafiosas en Senasa.