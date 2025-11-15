Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.- El club Centro completó el cuarteto de equipos clasificados a las series semifinales del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), que tiene en disputa a la Copa BanReservas.

La escuadra del Centro triunfó este jueves 92-81 ante el Retiro 23, en la última fecha de la serie regular, en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

El refuerzo de Santo Domingo, Bryan Beato, tuvo una soberbia ofensiva de 39 puntos y siete rebotes para el Centro, Alexander Pierre un doble-doble de 10 tantos más 13 rebotes, Yendri Torres, Anthony Vicioso y Luis Rivera nueve cada uno y Cristian Lora ocho con 10 capturas.

Por Retiro 23 (0-5), Brandon Williams marcó 30 puntos con cuatro rebotes, Ronny Guerrero y Miguel Sosa 13 tantos cada uno con 14 y 11 rebotes, respectivamente, y Danny Pío 13.

Centro (2-3) clasificó en cuarto lugar y medirá a Todos Estrellas de Consuelo (5-0), en la ronda semifinal A (3-2) que iniciará el lunes, a las 7:00 de la noche, y la B, a las 9:00, Correcaminos de Quisqueya (4-1), segundo, y Titanes de Miramar (3-2), tercero, a un 3-2.

Thomas conduce a Consuelo 5-0

El nativo del Ingenio Consuelo, Daylin Thomas, se destacó en la ofensiva de su equipo el Todos Estrellas, que se impusieron este jueves 99-84 a los Warriors de México (1-4).

Thomas logró un doble-doble al encestar 32 puntos y atrapar 10 rebotes, además de repartir seis asistencias, y el refuerzo Carlos Pérez lo secundó con 20 tantos y balones atrapados.

Por los caídos, José Guerrero anotó 28 puntos, José Leguizamón 15 y Andrés Jiménez.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, en Comité Organizador; y Carlos Dijol, tesorero.

Los partidos son transmitidos en YouTube por el canal Abasapema Oficial, con la narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil; Iván Montaño y Rafael de Peña Jr. en los comentarios; Felipe de Jesús Zorrilla, voz comercial, y Edgar Moreta, el productor general.