COE mantiene 23 provincias en alerta por lluvias ante incidencia de vaguada y onda tropical

Santo Domingo, República Dominicana — El COE mantiene y amplía alertas por lluvias en varias provincias del país ante un sistema que favorece precipitaciones moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo informó que seis (6) provincias se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que diecisiete (17) provincias y el Distrito Nacional están bajo alerta verde.

La razón: el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) ha detectado abundante humedad e inestabilidad atmosférica en todo el país, con potencial para “nublados generadores de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento”.

Entre las provincias en alerta amarilla figura la La Vega, mientras que en alerta verde están, entre otras, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan, Santiago, Monte Plata, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras del litoral costero.

El COE —que actúa de acuerdo con la Ley 147-02 de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres— advierte que las alertas están motivadas principalmente por el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas, especialmente en zonas vulnerables.

Recomendaciones a la población:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas que presenten alto volumen de agua.

En zonas costeras y marítimas, los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones deben navegar con precaución, evitando adentrarse al mar sin necesidad.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del COE y del INDOMET, especialmente ante cambios repentinos del clima.

El COE precisó que la situación es dinámica y que las alertas pueden ajustarse (ampliarse o disminuirse) conforme a la evolución de los sistemas atmosféricos.