Con este argumento se opuso la jueza Karen Josefina Mejía Pérez a que Rochy RD sea mantenido en prisión preventiva + Vídeo

Por Robert Vargas

El exponente urbano Rochy RD está hoy en prisión preventiva porque supuestamente incurrió en presuntos delitos sexuales. La decisión del tribunal que dispuso que él sea mantenido tras las rejas ¿Es correcta o no?

El fallo que perjudica a Aderly Ramírez Oviedo (a) Rochy RD, no es la resultante de la valoración del caso de una sola jueza de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo, sino de los votos de dos de los tres magistrados que la integran.

O sea, dos estuvieron de acuerdo en que la medida de coerción más gravosa, el encierro, fuera la más adecuada.

Sin embargo, una de las juezas, Karen Josefina Mejía Pérez, cree lo contrario. Pero el fallo fue adoptado en votación y la mayoría ganó.

¿Quiénes votaron a favor del mantenimiento en prisión de Rochy RD?

A favor lo hicieron los magistrados José Anibal Madera Francisco, Presidente de la Corte, y Eudelina Salvador Reyes, miembro.

Los argumentos de la mayoría fueron expuestos por la jueza Salvador Reyes.

Y Mejía Perez se encargó ella misma de explicar los motivos por los cuales consideró que Rochy RD debería ser dejado en libertad condicional.

No es que esta magistrada crea o no que Rochy RD sea culpable de las presuntas violaciones a la norma que le son imputadas por el Ministerio Público, sino que ella considera que no existiendo peligro de sustraerse al proceso por el presunto infractor, no es necesario mantenerlo encerrado en prisión.

Su encierro equivale a una condena por anticipado, aunque pudiera resultar inocente o no culpable de los hechos que les son imputados.

Entonces, no es que la magistrada procure favorecer a Rochy RD, sino que ella considera que este puede mantener su libertad y, si es condenado, solo entonces debe ser enviado a prisión.

Los otros dos jueces son del criterio contrario.

En esto, este caso, se parece a lo que sucede con el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es mantenido en prisión sin que aún sea declarado culpable por el tribunal.