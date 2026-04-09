Concluye con éxito programa Impacto Legislativo de lideresas jóvenes dominicanas

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Santo Domingo, República Dominicana. – La Cámara de Diputados y ParlAmericas clausuraron este jueves el Programa Impacto Legislativo Joven lideresas dominicanas, donde unas 40 jóvenes de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país.

La diputada Shoraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de ParlAmericas, al cerrar la actividad, explicó que el proyecto Impacto Legislativo Joven en la versión República Dominicana ha capacitado a las jóvenes para fortalecer su liderazgo en sus respectivas comunidades.

“En este proyecto que ya es una realidad se llama Impacto Legislativo Joven, que lo trae ParlAmericas República Dominicana, participan 40 jóvenes de diferentes localidades del país”, manifestó la diputada Shoraya Suárez.

La legisladora sostuvo que el programa fue una experiencia maravillosa no solo para las jóvenes, sino también para las diputadas que participaron de la actividad.

Carolina Delgado, de ParlAmericas Costa Rica, explicó que ha venido acompañando la iniciativa con el propósito de fortalecer el liderazgo de las jóvenes para que cada vez participen de la toma de decisión en cada uno de los países a los que pertenecen.

De igual forma la diputada dominicana Brenda Ogando, presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de género de la Cámara de Diputados y vicepresidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, destacó la importancia del evento para el fortalecimiento del liderazgo de las jóvenes en República Dominicana.

En la actividad, celebrada en el Salón Hugo Tolentino Dipp, diputadas de distintas bancadas hicieron uso de la palabra para motivar a las jóvenes para que sigan participando desde distintas organizaciones políticas y sociales a favor del bienestar de las mujeres.

Entre las jóvenes participantes, varias de ellas han recibido formación de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

Como parte del programa, las participantes elaboraron distintos videos con una duración de 2 minutos en el que identificaron un desafío de seguridad alimentaria en su comunidad y donde se plantearon cambios y programas de colaboración con el Congreso.

También abordaron los desafíos y oportunidades del liderazgo de las mujeres jóvenes en la era digital, con especial atención a la violencia digital y a la importancia de contar con entornos digitales más seguros para la participación pública.

El programa se desarrolla en la República Dominicana con el objetivo de fortalecer el liderazgo político de cerca de 40 jóvenes lideresas, de entre 18 y 25 años, provenientes de distintas provincias del país.