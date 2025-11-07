Congreso de Perú declara ‘persona non grata’ a Sheinbaum

RT

El Congreso de la República peruana declaró este jueves ‘persona non grata’ a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, «rechazando de manera enfática sus declaraciones, las cuales se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional».

Con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó la moción 19057, en la cual se califica como «grave la defensa abierta y declarada» de Sheinbaum al exmandatario peruano, Pedro Castillo, encarcelado de forma preventiva por varios cargos desde diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Parlamento.

Se trata de una iniciativa presentada en septiembre pasado y, ahora impulsada, luego de que el Gobierno mexicano decidiera otorgar asilo político a la última premier de Castillo, Betssy Chávez, quien está en la residencia de la Embajada de México en Lima esperando un salvoconducto para viajar al país norteamericano.

«La injerencia se ha vuelto política de Estado y el Perú no puede quedarse callado», afirmó la congresista María del Carmen Alva, coautora de la moción, durante el debate de este jueves, en el cual tildó de «arrogante y hostil» el accionar del Ejecutivo mexicano.

En la misma índole se pronunció la mayoría. Una de las que mostró su oposición fue la legisladora, Susel Paredes, quien indicó que se debe tener «mucho cuidado en los relacionamientos» internacionales. «Al margen de la señora Betssy Chávez, lo más importante es salvaguardar las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos», dijo.

Este es un paso más que toman desde Lima en respuesta a México. El lunes el canciller del Gobierno interino del Perú, Hugo de Zela, anunció el quiebre de las relaciones diplomáticas tras constatar que Chávez, procesada por presunta rebelión, fue asilada.

Al día siguiente Sheinbaum cuestionó la medida. «Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman», lamentó en su habitual conferencia de prensa matutina.