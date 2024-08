Conjunto de Organizaciones Dominicanas en Defensa de la Soberanía y Contra la Intervención en Venezuela»

Comunicado

Desde el pasado domingo 28 de julio, grupos políticos venezolanos han estado desarrollando actividades conspirativas en contra del Orden Institucional de la República Bolivariana de Venezuela, su país.

Aunque defendemos que los ciudadanos de cualquier país tienen el derecho de manifestarse pacíficamente en cualquier lugar del mundo, ese derecho no debe ser utilizado para violentar el principio universal de la no intervención en los asuntos internos de otra nación. En República Dominicana, nuestro texto constitucional establece entre otros elementos, el principio de la no intervención en asunto de otros Estados, “el cual constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.

En función de esa disposición constitucional, exigimos al gobierno del presidente Luis Abinader Corona, cumplir con ese mandato de la Constitución de la República y no permitirle a grupos políticos de ciudadanos venezolanos residentes en el país, realizar actividades políticas que socavan las normas legales vigentes, con el fin de desestabilizar gobiernos legítimos y amigos, pues desde el pasado domingo 28 de julio han estado realizando movilizaciones políticas subversivas en la vía pública contraviniendo el orden público.

La actividad que están convocando para este sábado 3 de agosto frente a la embajada de Estados Unidos en nuestro país, NO DEBE SER PERMITIDA, no solo porque es un desacato a la Constitución nuestra, sino también al principio de no intervención consagrado en el texto Constitucional anteriormente citado y que además constituye una afrenta a la soberanía de una nación hermana y al derecho a la LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO VENEZOLANO, PUES SE MOVILIZAN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS QUE ENVÍE TROPAS DEL COMANDO SUR A INVADIR EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

A esas agrupaciones políticas venezolanas las declaramos traidoras a su PATRIA, al pretender que fuerzas extranjeras violen la dignidad nacional del pueblo del Libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez, algo similar a lo que algunos malos dominicanos hicieron en nuestro país en Abril del 1965, para “justificar” la segunda grosera intervención militar de Estados Unidos a nuestra Patria en el pasado siglo XX.

Firmamos en Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Agosto del año 2024:Fuerza de la Revolución -FR- / Articulación Nacional Campesina -ANC- / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba / Movimiento Popular Dominicano -MPD / Acción Afro-Dominicana / Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó / Movimiento Rebelde -MR- / Agenda Solidaridad, RD / Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Movimiento Caamañista -MC / Gentío Para el Cambio Político y Social / Partido Patria Para Todos y Todas -PPT