Coordinadora Popular Nacional demanda justicia frente a tragedia del Jet Set

Fuente externa

La Coordinadora Popular Nacional entidad que agrupa a decenas de organizaciones sociales, comunitarias, de jóvenes, gremiales y de defensa de derechos humanos de la Republica Dominicana; demandó justicia frente a lo que consideró como una tragedia evitable acontecida en la discoteca Jet Set.

Al mismo tiempo expresó su solidaridad y pésame a las víctimas directas ante la pérdida de sus familiares; así como al pueblo dominicano sumergido en el dolor a producto de esta tragedia.

Cabe recordar señala la Coordinadora, que no es la primera vez que las autoridades encargadas de velar por la seguridad y protección de la población, no cumplen con sus deberes de inspección y fiscalización de obras y servicios sensibles que ponen en riesgo las vidas de los ciudadanos y ciudadanas.

Como recordatorios están las tragedias del 14 de agosto del 2023 en San Cristóbal, al explotar un tanque de combustible de GLP (gas de cocinar) con capacidad de almacenamiento de 500 galones, instalado en medio del pueblo.

Así mismo, el desplome del paso a desnivel del túnel de la 27 de febrero, hecho acaecido el 9 de noviembre del año 2023 que trunco las vidas de nueve personas.

Señala la coordinadora que, ambos casos ya habían sido denunciados como potenciales peligros para la integridad y seguridad de la ciudadanía, pero las advertencias fueron ignoradas por parte de las autoridades Municipales y del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. Todo lo cual se constituye por parte de las autoridades, en desprecio por lo más sagrado de las personas: LA VIDA.

Según la Coordinadora Popular, tales tragedias tienen un componente común, la impunidad y detrás de ello la práctica de “dame lo mío” y “él no me importa” siempre y cuando se “busquen sus cuartos”; en desmedro del interés por la vida y la seguridad de los ciudadanos. Por lo que las autoridades municipales y del Ministerio de obras Públicas, no están exentas de responsabilidad.

La tragedia de la discoteca Jet Set, tiene sus antecedentes en el incendio del 2023, pues, parte de la estructura del techo de ese establecimiento fue impactado por el fuego, lo cual debilita la fortaleza y la capacidad de resistencia de esa estructura. La coordinadora Popular entiende que debe investigarse si frente a este caso los bomberos elaboraron un informe técnico sobre este acontecimiento.

Indica, que le corresponde al Ayuntamiento del Distrito Nacional vía los departamentos de Planeamiento Urbanos y Edificaciones de obras, al Departamento de inspecciones de rastreos de obras ilegales del Ministerio de Obras Publicas en virtud de las normas 687 del 1982 y la ley 675 del 1944, tomar las medidas que correspondan.

La Coordinadora Popular Nacional (CPN), concluye diciendo que, si bien es cierto los propietarios de la discoteca Jet Set tienen responsabilidad también se extiende a las autoridades.