¿Cuál propósito motiva la designación de Marte Martínez cónsul en Venezuela?

Por Narciso Isa Conde

El presidente Luis Abinader designó al ex jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, con graves antecedentes de corrupción, Cónsul General en Caracas, pese a que en el pasado reciente y ahora su gobierno está súper comprometido con la agresión militar de Trump a Venezuela bolivariana y chavista, en favor de la oposición neofascista y de la usurpación por EEUU de sus enormes y valiosos recursos naturales.

La disposición está contenida en el Decreto núm. 573-25, fechado el 1 de octubre, emitida oficialmente el pasado lunes 20.

El Consulado General de la República Dominicana en Venezuela “se encuentra cerrado desde el 30 de julio de 2024”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata entonces de un Cónsul sin Consulado, algo relacionado con la chapusa del binomio Hipólito- Abinader-PRM.

El cierre se produjo luego de que el gobierno de Nicolás Maduro exigiera la retirada de representantes diplomáticos de siete países comprometidos con el golpe de estado en favor de Corina y la mata curas Gonzáles Urrutia tras las elecciones presidenciales del 2024, entre ellos República Dominicana.

Jaime Marte Martínez y un grupo de altos oficiales se vieron obligados a responder por un sonoro escándalo de corrupción con los vehículos robados a particulares y recuperados por la PN, que en lugar de entregarlos a sus dueños se lo asignaban a generales y coroneles y familiares, y hacían negocios con ellos.

El caso fue denunciado oportunamente, pero Marte Martínez siempre estuvo protegido por Hipólito, Abinader y el PRD-PRM, hasta el punto en que tan pronto Abinader logró la presidencia del país, premió a Marte Martínez con la presidencia del Consejo Nacional de Drogas.

La alta dirección del PRM y el gobierno de Abinader ha obviado sistemáticamente hecho delictivo, a pesar de que el ex jefe policial y otros 60 oficiales activos y en retiro fueron acusados el 6 de abril de 2005 por la fiscalía del Distrito Nacional de apropiación de vehículos en poder de la PN, desfalco por sustracción, asociación de malhechores e incluso “tortura” contra un joven apresado en el sector Capotillo.

En este momento de su designación como Cónsul General en un país amenazado de ser invadido por la Administración Trump, con el bochornoso concurso del presidente dominicano, bajo la infame acusación de narcotraficante al presidente Maduro, es válido preguntarnos:

¿A qué va a Venezuela este ex jefe de la PN y presidente del Consejo Nacional de Drogas?

¿A espiar y a conspirar?

¿A disfrutar de otro premio a la corrupción y prestar servicios espurios a la CIA y el MOSSAD?

¿Es otra cuota a Hipólito Mejía, que también anda con la extrema derecha continental?

Ciertamente, esta decisión tiene todas las características de una muestra descarada de la transparencia servil profesada al nuevo monarca de EEUU por el actual gobernador de esta colonia caribeña, en plena era del capitalismo gansteril y el lumpen imperialismo decadente.

Tiene, además, mucho de impunidad selectiva, instrumentada con descaro.

Y todo eso, tarde o temprano, se paga con desprestigio político y moral, y con repudio popular.