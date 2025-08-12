Culminan con éxito Juegos Deportivos Los Mina 2025

Por León Felipe Rodríguez

LOS MINA VIEJO, Santo Domingo Este.– Concluyeron con gran éxito los Juegos Deportivos Los Mina 2025, desarrollados del 1 al 10 de agosto en diferentes disciplinas, durante la celebración del 50 aniversario de fundación del Club San Lorenzo.

Los juegos fueron organizados por el Comité Gestor, encabezado por su presidente, Ángel Danilo Mesa; el director general del evento y presidente del Club San Lorenzo, Manuel Wáscar Nin, con la asistencia de Rubén de los Santos (Kero) y otros colaboradores que sirvieron como coordinadores de las distintas disciplinas deportivas en las que compitieron más de tres mil atletas de diferentes clubes y ligas deportivas.

Las competencias tuvieron lugar en los techados de los liceos Ramón Emilio Jiménez, en Los Mina Viejo, y Domingo Moreno Jiménez, en Los Tres Brazos, donde se realizó el torneo de voleibol en las categorías Mini-Voli, Infantil y Juvenil. Además, el fútbol de sala y vitillas. Mientras que el baloncesto se jugó en las canchas de los clubes Mil Flores y Luz y Esfuerzo.

El torneo de béisbol, en las categorías 9-10, 11-12 y U-15, división A y B, se desarrolló en el Complejo Deportivo La Zafra y en el play del Club de Los Billeteros, escenario donde hacen vida deportiva las diferentes ligas de esa disciplina.

EN VOLEIBOL

Las Mini-Voli de la Escuela Deportiva y Cultural (EVA), que dirige el profesor Jesús Vessup, se coronaron campeonas invictas, dejando en el segundo lugar al Club San Lorenzo.

En Infantil, las campeonas fueron las jugadoras del Club Mil Flores y MATRISA finalizó en segundo lugar, en tanto que en Juvenil se coronó campeón el club Luz y Esfuerzo, y las juveniles de EVA ocuparon el segundo puesto.

EN BÉISBOL

La Liga Norma Díaz se llevó doble corona de campeón, en 9-10 y 11-12 años, en la división A. La Liga La Grasa se coronó en U-15. Mientras que en la división B, la Liga Berroa también logró trofeos de campeones en las categorías 11-12 años y U-15, en tanto que, en ese mismo grupo del play de Los Billeteros, la Liga Melkin Marmolejos conquistó el primer lugar en la categoría 9-10 años.

En la disciplina de béisbol participaron 24 equipos, y los niños y adolescentes la disfrutaron en grande, en compañía de familiares y amigos, con una buena presencia de público que los animaba constantemente.

EN BALONCESTO

Con la participación de 12 equipos de la Circunscripción 2, en la categoría Mini-Basket, el campeón fue el Club Luz y Esfuerzo y el subcampeón Toritos Kid, mientras que Villa Venezuela quedó en tercer lugar.

EN FÚTBOL

El Club Eugenio María de Hostos FC fue el campeón invicto y el subcampeón el onceno Maestros FC.

EN ATLETISMO

En masculino, los mejores fueron Ariel Daniel Peralta, primer lugar, y Francisco Alcántara, de la Academia Deportiva Voleibol para Cristo, segundo puesto; mientras que en femenino las mejores fueron Lía Rosario Pérez y Cali de la Cruz, del Club Miguel Acevedo, para el primer y segundo lugar.

Manuel Nin (Wáscar), presidente del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Los Mina 2025 y presidente del Club San Lorenzo, entidad deportiva que celebró su 50 aniversario de fundación, manifestó satisfacción por el desarrollo del evento, el que consideró exitoso.

Nin agradeció a los atletas y dirigentes de los clubes participantes en esos juegos por su apoyo incondicional, haciendo posible que durante 10 días niñas, niños, adolescentes y jóvenes disfrutaran del certamen y compartieran con los organizadores del evento.

También agradeció a los coordinadores de disciplinas deportivas, entre ellos: Raquel Cruz (voleibol), Antonio Paula y Héctor Díaz (béisbol), Osvaldo Estévez (baloncesto), Rubén de los Santos y Miguel Acevedo (atletismo) y Juan Ruiz (fútbol).

Destacó el gran apoyo de la Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este y su alcalde, el pastor Dío Astacio. Asimismo, de los patrocinadores de los juegos, entre ellos: Listín Diario, Nuevo Diario, El Día, El Nacional, Distribuidora Corripio, INEFI, Farmacias GBC, Consorcio de Bancas La Soñadora, Federación Dominicana de Baloncesto, Grupo de Comunicaciones Corripio, Cámara de Diputados, Volleyball Confederation NORCECA, Juancito Sport, Programa Supérate, Dirección General de Aduanas, Seabord, Café Santo Domingo, Comedores Económicos del Estado, IDOPPRIL, Bancas Joselito y el Ministerio de Deportes y Recreación.