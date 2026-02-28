Daniel Toribio: Sector privado perdió dinamismo en 2025; 4 de cada 5 nuevos empleos formales fueron estatales, pese al anuncio de congelamiento de la nómina pública

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El exministro de Hacienda y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, afirmó que el mercado laboral en 2025 mostró una fuerte dependencia del sector público, especialmente en el empleo formal, en contraste con el discurso oficial sobre dinamismo económico.

De acuerdo con cifras del Banco Central, el promedio de ocupados en 2025 alcanzó 5,139,951 personas, para un incremento interanual de 133,915 empleos. Sin embargo, al analizar la composición de ese crecimiento, se evidencia un peso determinante de la nómina pública.

Toribio indicó que en el empleo formal el sector público concentró alrededor del 80 % del aumento interanual, es decir, cuatro de cada cinco nuevos puestos formales correspondieron a la nómina estatal.

“El dato es claro: la formalización del empleo en 2025 estuvo impulsada casi exclusivamente por el aparato estatal. No fue el sector privado el que generó esa expansión”, sostuvo.

Al comparar el cuarto trimestre de 2024 con el cuarto trimestre de 2025, el empleo total aumentó en 117,948 personas, de las cuales 75,461 correspondieron a empleados públicos, equivalente a cerca del 64 % del incremento neto en ese período.

El economista señaló que este comportamiento es coherente con una economía que creció apenas 2.1 %, reflejando una desaceleración significativa del empleo privado.

En cuanto a la calidad del empleo, indicó que la desocupación abierta subió de 4.8 % en 2024 a 5.0 % en 2025, mientras que la informalidad se mantiene por encima del 54 %, afectando a más de la mitad de los ocupados.

“El récord en ocupación total puede servir para el titular, pero la discusión real es otra: de dónde sale el empleo y qué calidad tiene”, afirmó.

Toribio también consideró contradictorio que este crecimiento de la nómina pública se produjera pese a que el 16 de septiembre de 2024, durante el espacio “La Semanal”, el ministro de Hacienda anunció la congelación del número de empleados públicos en cada institución a los niveles de agosto de ese mismo año, junto con la eliminación de múltiples entidades como parte de un plan de contención del gasto.

Las cifras oficiales muestran que el empleo estatal continuó expandiéndose. Existe una brecha evidente entre el discurso de austeridad y la ejecución real de la política pública. «Los funcionarios del PRM dicen una cosa, pero hacen otra”, concluyó Toribio.