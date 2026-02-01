Por David Ruiz

Santo Domingo Norte. – El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que la organización está abierta a construir alianzas políticas de cara a las elecciones de 2028, pero dejó claro que cualquier proyecto de coalición deberá girar en torno al PLD como fuerza principal.

“Todo el que quiera alianza es con nosotros, que se alíen. Bienvenido”, expresó Medina al encabezar una multitudinaria asamblea de miembros y dirigentes del partido en el multiuso de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte.

Durante su intervención, el líder peledeísta informó que el partido avanza en la elaboración de un protocolo interno para escoger a su aspirante presidencial, en un proceso que busca organizar y reducir el número de precandidatos mediante la definición del perfil que la organización desea para su próxima candidatura.

Ante una multitud que aclamaba su discurso, el dos veces expresidente anunció que el Comité Político se reunirá el día 12 para construir la agenda del Comité Central, organismo que sesionará el día 22 y tendrá la responsabilidad de decidir oficialmente quiénes serán reconocidos como aspirantes. Posteriormente, el PLD fijará la fecha de una consulta interna para seleccionar al representante definitivo, respetando los plazos establecidos por la ley electoral.

Medina afirmó que el partido ha recorrido todo el país y ha encontrado una ciudadanía a la espera de su reorganización política. Asimismo, sostuvo que existe un creciente descontento con la gestión del gobierno actual, reflejado —según dijo— en la reacción de la población en redes sociales. “Solo basta ver las redes sociales… el PRM va pa’ fuera”, manifestó.

El presidente del PLD aseguró que el partido está preparado para retomar el poder en 2028 si su militancia se mantiene activa y organizada en cada comunidad. Afirmó que la población reconoce los avances logrados durante sus gestiones de gobierno, citando la reducción de la pobreza, la construcción de viviendas, la ampliación de la jornada escolar extendida, la cobertura de salud y programas sociales que beneficiaron a millones de dominicanos.

También señaló que muchos ciudadanos sienten frustración con las promesas de cambio del actual gobierno y que hoy enfrentan mayores dificultades económicas. “No hay nada que reaccione con más fuerza que un pueblo que se da cuenta de que lo engañaron”, expresó, al tiempo que llamó a los peledeístas a volver a las calles y reconectar con la gente.

En la actividad participaron el secretario general del PLD, Johnny Pujols, junto a miembros del Comité Político, la dirección municipal y legisladores del partido, quienes destacaron la fortaleza organizativa de Santo Domingo Norte. Medina reiteró que el PLD mantiene estructura en todo el territorio nacional y aseguró que las puertas de la organización están abiertas para la juventud y nuevos liderazgos.

La asamblea reunió a cientos de dirigentes de comités intermedios y de base, así como representantes comunitarios, en un acto que reafirmó el compromiso del PLD de reorganizarse y trabajar de cara a los próximos procesos electorales. Medina concluyó llamando a la unidad y al trabajo sostenido: “Volvamos a la calle para reconquistar la confianza del pueblo dominicano”. A la actividad se dieron cita figuras del Comité Político, entre ellas el secretario general, Johnny Pujols; Lidio Cadet, Cristina Lizardo, Rubén Bichara, Lucía Medina, Zoraima Cuello, Alejandro Montás, Mayobanex Escoto, Sonia Mateo, Robert de la Cruz y Elías Cornelio. También participaron el exalcalde René Polanco, la diputada Damay Vásquez y el presidente municipal Jhonny Tomás, junto a otros importantes dirigentes de la organización.