Fuente Externa

Santo Domingo.- Con la finalidad de apoyar las labores preventivas y de respuesta que realizará la Defensa Civil durante la Semana Santa 2026, la empresa Petróleos Nacionales (Petronan) realizó este día la donación de 3,000 t-shirts a la institución naranja, que serán distribuidos a los voluntarios y voluntarias.

La entrega la realizaron los señores, Cesar Ramos y Rafael Polanco asesores fundadores y las señoras Jeidrys Ramos y Joanda Espaillat, miembros del consejo directivo de Petronan, así como Sofía De Castro, gerente de Mercadeo, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas.

Al ofrecer unas palabras, Salas agradeció el donativo y destacó la solidaridad constante de la empresa, que en varias ocasiones ha tendido una mano amiga a los “héroes y heroínas naranja”, que en fechas como la Semana Mayor se entregan en cuerpo y alma para preservar las vidas de las miles de personas que se desplazan por las diferentes carreteras y visitan los balnearios habilitados.

“Colaborar con la prevención es una acción que nos ayuda a salvar vidas durante el asueto de la Semana Mayor. Gracias a Petronan, la labor de la Defensa Civil se verá reforzada, porque juntos somos mejores por el bien de los vacacionistas y la población en sentido general”, dijo Salas.

De su lado, los ejecutivos de Petronan informaron que estarán colaborando además con la Defensa Civil en la difusión de mensajes preventivos por diferentes medios de comunicación, con la intención de hacer un llamado a la prudencia, para que la población pueda disfrutar con responsabilidad estos días de reflexión.

Durante la entrega que se realizó en la estación Petronan ubicada en San Souci, avenida España, todos hicieron un llamado a la ciudadanía que se desplazará a tener precaución en las vías, además de revisar su vehículo, conducir con prudencia, utilizar el cinturón de seguridad, planificar su viaje y respetar a las autoridades apostadas en diferentes puntos del país.