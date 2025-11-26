Departamento Aeroportuario activa plan de manejo de flujo de pasajeros en aeropuertos por festividades navideñas

Fuente externa

Santo Domingo, DN. -El Departamento Aeroportuario (DA) anunció la implementación inmediata del Plan de Manejo Flujo de Pasajeros en Temporada Alta en todos los aeropuertos internacionales del país, en coordinación con las diferentes agencias del sector y el Ministerio de Turismo, a propósito de la cercanía de las festividades navideñas.

El documento y sus actualizaciones fue presentado este miércoles durante la sesión de la Comisión Aeroportuaria, en la que se aprobó remitir la información a cada operador aeroportuario y a los concesionarios, a fin de que tomen las previsiones de lugar para agilizar los procesos que permitan hacer más fluidas las llegadas y salidas de la alta cantidad de pasajeros en esta época del año.

“Este plan busca facilitar, de manera segura y confortable, la entrada y salida de pasajeros en todos los aeropuertos internacionales del país”, expuso el director del DA, Víctor Pichardo, ante los miembros del organismo.

El Plan de Manejo de Flujo de Pasajeros en Temporada Alta, es un conjunto de acciones que se coordina con cada unas de las agencias presentes en los aeropuertos del país y el Ministerio de Turismo, como es la Dirección General de Aduanas, Migración, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Junta de Aviación Civil, Cuerpo Especializado en Seguridad de la Aviación Civil entre otras.

Su objetivo fundamental es coordinar las medidas correspondientes, como disponer de mayor cantidad de personal o turnos de trabajo, para enfrentar el gran volumen de pasajeros que entra y sale de territorio dominicano para las festividades navideñas.

La comisión aeroportuaria está presidida por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el director del Departamento Aeroportuario, secretario, y como miembros, el Ministerio de Turismo, y los titulares de la Dirección General de Aduanas, el IDAC, el CESAC, Migración, así como dos miembros designados por el poder ejecutivo