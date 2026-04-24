DGM deporta 1,239 y detiene 1,197 indocumentados, Fuerzas Armadas y Policía entregan 468

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Santo Domingo.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo 1,197 extranjeros en condición migratoria irregular, en operativos de interdicción realizados este jueves 23 de abril. De estos, 729 fueron aprehendidos por Agentes de Reacción Rápida de la DGM y unos 468 por instituciones de seguridad y defensa.

Solo el Ejército de República Dominicana (ERD) entregó a las autoridades migratorias 360, otros 42 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa y 66 por la Policía Nacional. Respecto a las deportaciones, 1,239 fueron devueltos a sus países de origen a través de los puestos de control fronterizo, dispuestos de norte a sur por los pasos formales.

Este viernes desde la madrugada, Migración mantiene sus operaciones en Herrera Villa Mella, Pantoja y El Almirante en Santo Domingo; en el centro de la ciudad de San Francisco, Las Guazumas, Arenoso y Cenovi. También en Barahona en Vicente Noble, Fondo Negro, Quita Coraza, Jaquimeyes y Tamayo, mientras que en Puerto Plata, los agentes actúan en Maimón, Los Tejadas, Don Gregorio y La Colorada.

En la Macro-región Suroeste, donde hubo mayor volumen de detenidos este jueves, se contabilizan en las provincias Elías Piña 84 detenciones y 75 casos en Pedernales, en sus municipios cabeceras. San Juan de la Maguana e Independencia (Jimaní) reportaron 54 interdicciones cada una, mientras que en Bahoruco se contabilizaron 50. Las acciones en Barahona sumaron 27, con detenciones en Paraíso, Los Blancos y Enriquillo; en Azua, Peravia y San José de Ocoa, hubo 21 detenciones.

Por su parte, en la Macro-región Cibao con el 38% de las detenciones realizadas por los agentes migratorios, en el bloque de La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel (Bonao), hubo 83 detenciones seguidas por Santiago de los Caballeros y Puerto Plata con 54 y 69 interdicciones, respectivamente. En Dajabón hubo 29 detenidos, mientras que en las provincias de Espaillat y Hermanas Mirabal se registraron 23 casos, y en Mao junto a Santiago Rodríguez se reportaron 19 detenciones.

En el Sureste, se realizaron intervenciones en el bloque del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde hubo 83 detenciones, con intervenciones en Los Alcarrizos, Sabana Perdida, Invivienda y otras localidades. En La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís se registraron 4 interdicciones y se hicieron patrullajes en barrios como Santa Fe y municipio Consuelo.