Por: María Hernández

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo en todo el mundo, encuentra a las féminas de nuestro país con un incremento de la violencia, desatención en salud, educación, seguridad alimentaria y falta de oportunidades, en sentido general.

Se recuerda que, según la Organización de las Naciones Unidas(ONU), el día Internacional de la Mujer tuvo su origen en los movimientos obreros y feministas del siglo XX tanto en Estados Unidos como en Europa. La ONU, quien oficializó la fecha en 1977, hace referencia a la huelga impulsada por las mujeres de Rusia denominada «Pan y Paz» el 8 de marzo de 1917 y que fue clave para la Revolución Rusa y para fijar la fecha a nivel mundial.

Aunque en una fecha anterior a esa, en el año 1909, se celebró en Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer en ese país, luego de la propuesta de Clara Zetkin , política alemana defensora de los derechos de la mujer, en el año 1910 durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realizó en Copenhague, en Dinamarca, la cual sirvió de impulso para que la celebración adquiriera renombre internacional. Fue impulsado por las constantes luchas de las trabajadoras de productos textiles en Nueva York las cuales exigían mejores salarios, menores jornadas de trabajo y el derecho al voto.

También dieron lugar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las grandes marchas de 1908 y 1909 y el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en el año 1911 en donde fallecieron 146 trabajadores de los cuales el 90% eran mujeres, como lo reportan medios de prensa internacionales.

En nuestro país, las mujeres dominicanas están siendo desplazadas en muchos renglones de la economía de servicio e informal por mujeres de otras nacionalidades con una mayor presencia de ciudadanas haitianas, venezolanas y colombianas en esos sectores, según los expertos.

En cuanto al renglón salud ha bajado la presencia de mujeres embarazadas del vecino Haití en los hospitales de maternidad de la República Dominicana por la presión de las autoridades de Migración en esos centros hospitalarios en busca de embarazadas o recién paridas un hecho criticado por organismos nacionales y del exterior.

En nuestro país fallece una mujer embarazada cada dos días y en el 2025 fallecieron 177, según un estudio de la Universidad Tecnológica(INTEC).

Un aspecto positivo para las mujeres es en cuanto a la educación superior universitaria en donde las mujeres siguen superando a los hombres en todas las universidades de nuestro país, de acuerdo a documentaciones recientes.

La tasa de feminicidios este año se ha elevado si se compara con el 2025 en donde fallecieron 23 mujeres en el último tramo del 2025, una cada cinco días, como lo publican medios como Diario Libre.

En República Dominicana se han producido 1.802 feminicidios en los últimos 20 años.

Los datos están contenidos en un informe denominado ‘Un SOS para salvar la vida de las mujeres’, del destacado periodista y cineasta nuestro Fernando Quiroz quien ha recopilado información en diferentes fuentes.

De acuerdo al mismo estudio, la problemática ha tenido picos, además caídas y repuntes, aunque se mantiene dentro de un rango de 140 a 180 casos anuales de feminicidios, con ligeras variaciones según el año, ha afirmado Quiroz.

Los casos más recientes son el de una joven que fue encontrada descuartizada en una caja en San Cristóbal y el de un hombre que le quitó la vida a su esposa y luego se suicidó en Moca, provincia Espaillat.

Las violaciones de los derechos de las niñas también continúan y recientemente observamos consternados por medios de comunicación y redes sociales el caso de una maestra que obligó a una niña de dos años a comer de nuevo,de mala forma, según las autoridades, un alimento que ya había devuelto de su delicado estómago y por el que se enfrenta a la justicia.

La inseguridad ciudadana afecta con mayor frecuencia a las mujeres sobre todo en sectores como Villa Juana, Villas Agrícolas, Gascue, Villa Juana, Brisas del Este, Alma Rosa, entre otros en donde se producen robos y atracos en las calles y en donde se despoja a las mujeres de su cartera, celulares y joyas.

Recientemente observamos consternados el caso de la cantante urbana Masha en donde perdió la vida una joven que le acompañaba y que todavía se encuentra en fase de investigación y con varios detenidos.

También, hace unos días las periodistas de varios medios de comunicación de nuestro país fueron vejadas por autoridades policiales de manera tal que a algunas les echaron gas pimienta en la cara y a otra la lanzaron al suelo y cayó boca abajo casi inconsciente, por lo que El Colegio Dominicano de Periodistas, El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, de Reporteros Gráficos y otros se pronunciaron al respecto.

Por otro lado, las madres solteras siguen llevando la peor carga cuando van a colmados y supermercados y se encuentran con una canasta básica que supera en el doble el sueldo mínimo de cualquier mujer en diferentes áreas.

El sábado 7 de marzo, organizaciones políticas como el Partido de la Liberación Dominicana realizaron un gran acto en el que se reconocieron a cientos de mujeres de todo el país que tienen militancia dirigencial en ese partido y que se han destacado por sus logros profesionales y comunitarios a lo largo de los años.

Lamentablemente, la diferencia en cuanto a la violencia la ejerció el sábado, víspera del Día Internacional de la Mujer una mujer que le prendió fuego a su vivienda con su pareja e hija dentro en una comunidad de la provincia de Dajabón y afortunadamente salieron ilesos.

Esperamos que este día Internacional de la Mujer transcurra en calma en nuestro país y en el mundo y que no tengamos hechos de barbarie como los que han afectado a nuestras mujeres, en los últimos días.