Democratización para la resiliencia de los medios de comunicación

‪ ‪1•Ante la DESTRUCCIÓN de empleos y APUROS FINANCIEROS de las empresas de comunicación provocados ahora por el COVID-19, pero que vienen desde mucho antes traídos por los tiempos que vivimos, conviene evitar rescates del tipo “too big to fail, too small to survive”.‬

‪ ‪2•SALVAR desde el Gobierno ÚNICAMENTE a las grandes empresas de la comunicación y DEJAR MORIR a las mipymes no fue ni será un RESCATE DEMOCRÁTICO.‬

‪Ni JUSTO.‬

‪Grandes y mipymes, todas TIENEN DERECHO A EXISTIR.‬

‪3•Digamos, además, que las grandes, por ser grandes, tienen RELACIONES, fácil ACCESO al crédito y a quienes toman las DECISIONES en el poder político y en el sector privado.‬

‪Ventajas o amparos que NO tienen las mipymes de la comunicación para guarecerse de las inclemencias.

‪4•¿Qué ha VENIDO SUCEDIENDO en el mercado de la comunicación los últimos años?‬

‪•Aparición de nuevos HÁBITOS ciudadanos de CONSUMO de noticias, nuevas formas de RELACIONARSE y de construir IDENTIDADES en comunidades VIRTUALES.‬

‪•Fácil acceso a nuevas tecnologías y conectividad.‬

‪5•Ciudadanos hiperconectados se han convertido en productores, distribuidores y consumidores GLOTONES de noticias inmediatas en formato DIGITAL.‬

‪•CRECIENTE importancia de REDES SOCIALES, whatsapp y transmisiones en TIEMPO REAL. Igualmente, de canales de cable LOCALES.‬

‪ ‪6•RATING dejó de ser un INDICADOR ÚNICO para calibrar el tejido comunicacional local.‬

‪•DISPONIBILIDAD de Netflix y YouTube y COVIDIANIDAD no presencial INUTILIZA grandes inversiones.‬

‪•Pérdida por grandes medios de CONTROL y PODER en instalar la agenda y el RELATO noticioso.‬

‪7•CAÍDA de lectoría, fidelidad y colocación de publicidad privada en diarios impresos.‬

‪•Lentitud en MIGRAR al nuevo modelo de negocio.‬

‪•DESTRUCCIÓN de empleos en las empresas de comunicación.‬

‪ ‪8•Los desempleados emprendedores, profesionales y trabajadores de la comunicación, que NO logran bienestar con bajos salarios o NO encuentran empleo en las empresas de comunicación, CREAN nuevos medios propios, lo que RECOMPONE el mapa mediático.‬

‪9•¿Qué hizo DICOM ante esos acontecimientos que CAMBIARON y siguen cambiando el mercado de la comunicación?‬

‪Cuatro cosas: 1-REFORMÓ su estructura. 2-REVOLUCIONÓ sus contenidos. 3-BAJÓ sus costos operativos (cero externalidad y uso de herramientas digitales gratuitas).‬

‪ ‪10• Y 4-DEMOCRATIZÓ la colocación publicitaria a medios mipymes y grandes de comunicación para fortalecer su RESILIENCIA con excelentes resultados.‬

‪Porque el COVID-19, a decir verdad, sólo ha AGRAVADO lo que ya estaba en marcha y se veía venir.‬

‪11•Hay que decir, finalmente, que el presupuesto publicitario es una herramienta para construir relaciones ESTABLES, de CONFIANZA, que permite a las empresas PLANIFICAR con certeza su presente y su futuro.‬

‪12•En este MAPA puedes apreciar, año tras año, 2013-2020, la COLOCACIÓN publicitaria directa de DICOM, por provincia, empresa, medio, horario y valor, de la que pueden dar fe micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de la comunicación.‬

