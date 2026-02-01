Fuente Externa

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó sus jornadas preventivas y de control en distintas intersecciones del Distrito Nacional, enfocadas de manera directa en los motoristas que ponen en riesgo sus vidas al violar la luz roja de los semáforos.

Durante tan solo horas de la mañana de este sábado 31 de enero de 2026, los agentes de la DIGESETT realizaron 50 fiscalizaciones, logrando la retención de 43 motocicletas, cuyos conductores fueron sorprendidos cruzando los semáforos en rojo, una conducta altamente peligrosa que continúa siendo una de las principales causas de accidentes y pérdidas humanas en el tránsito.

Como parte del enfoque preventivo y educativo, los motoristas intervenidos fueron orientados por los agentes y se les entregó material informativo (brochure) sobre educación vial, resaltando la importancia de respetar la luz roja del semáforo y las consecuencias que conlleva ignorar las señales de tránsito.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Policía Preventiva y se desarrollaron en intersecciones de alto flujo vehicular como la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, Winston Churchill con 27 de Febrero, doctor Fernando Alberto Defilló con John F. Kennedy, Ortega y Gasset con John F. Kennedy, entre otras del Distrito Nacional.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., exhortó a los motoristas y demás conductores a conducir con responsabilidad y respeto a la Ley 63-17, recordando que ignorar la señal roja del semáforo no solo constituye una violación a la normativa vigente, sino que representa un grave riesgo para su propia vida y la de los demás usuarios de la vía.

Desde la DIGESETT continuaremos implementando acciones preventivas y de control, orientadas a salvar vidas y a promover un tránsito más seguro, ordenado y consciente en todo el país, añadió el general Cruz Méndez.