Diputado Carlos De Jesús llama a la calma sector Los Tres Brazos

Por Luis Anibal Medrano

SANTO DOMINGO ESTE, R. D.- Carlos De Jesús, diputado representante de la circunscripción No. 2 de este municipio, rechazó los resultados de no ha lugar evacuados por el juez del sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoro y llamó a la calma a los moradores de Los Tres Brazos

Aseguró De Jesús entiende que los moradores de Los Tres Brazos sí deben estar tranquilos ya que el país cuenta con un Presidente bueno y sensible que no los dejará sólo ante esta problemática y destacó que aún está pendiente una litis en Tribunal de Tierras donde allí sí existen los argumentos y pruebas necesarias que demuestran que la transferencia de esos bienes no fueron de manera regular.

El legislador perremeista deplora la decisión y felicito al fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) José Miguel Marmolejos, quien aseguró que luego de que le sea notificada la decisión, su organismo la apelará.

Lamento que decisiones judiciales como esta ocurran y más en un hecho que a todas luces es comprobable y que perjudica a una numerosa población, manteniendo la fe y la esperanza de que esta incorrecta decisión del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoro, sea revertida.