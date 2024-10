Diputado Jorge Frías expresa dolor e impotencia ante muerte de Abel Matos

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – El diputado de este municipio, Jorge Frías, ha expresado su dolor e impotencia en su cuenta de X (antiguo Twitter), tras la muerte de su compañero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y amigo, Abel Matos.

“No acostumbró a decir palabras descompuestas por las redes, pero el dolor y la impotencia me hace decir, coño Abel Matos, porqué lo hiciste, conocía de tu frustración y decepción política, pero no debiste llegar ahí, siempre le decía alta dirección del PRM que pongan atención a SDE”, dice la publicación.

Con este comentario, queda más que claro el hecho de que Abel no estaba pasando por un momento agradable o de receptividad en su partido, el PRM.

Tal como dice el diputado, se le debería brindar atención a las bases del PRM en SDE, las cuales han estado malpasando como si estuvieran en la oposición, desde la primera gestión gubernamental del presidente Luis Abinader.

Los pocos dirigentes del municipio que fueron colocados en ciertas posiciones fueron quitados de las mismas.

Ojalá y no suceda ni un caso más que lamentar como el recientemente ocurrido con el exregidor Abel Matos.

— Jorge Frias (@jorgefrias1959) October 30, 2024