Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.-El diputado de Peravia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Báez , pidió este martes al presidente de la República Luis Abinader la destitución del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, debido a los maltratos y abusos que realizan los agentes contra los ciudadanos en diferentes demarcaciones del país.

“ Le pido y le pregunto a mi presidente: ¿Hasta cuando nosotros vamos a tener una Policía Nacional que en vez de cuidar al ciudadano lo maltrata? ¿Hasta cuándo el presidente de la República va a mantener este jefe de la Policía Nacional, que no ha remeneado la mata en ninguna de la direcciones regionales?», sostuvo Báez.

Recordó que hace dos meses, denunció una ola de delincuencia y violencia que había en la provincia Peravia: “Hemos visto cómo han seguido surgiendo situaciones…mira lo que sucedió en Santiago, que la policía es un cuerpo de sicarios, que matan gente a sueldo, por lo que esto llama a la atención de la población dominicana”.

En ese sentido, Báez denunció los múltiples actos contra ciudadanos que están cometiendo los agentes, provocando un sentimiento de temor en la población.

A su juicio, el legislador oficialista, aseveró que en la provincia Peravia, la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) no sirve: “Va una una gente seria al destacamento a poner una denuncia y fácilmente lo dejan preso, sin embargo, cuando uno denuncia un delincuente lo despachan”.

Aseguró que debido a los procedimientos incorrectos de la Policía Nacional la población le tiene más miedo que a los delincuentes, “porque ahora, no se sabe quiénes son más delincuentes, si los policías o los delincuentes comunes”.

Báez lamentó que debido a un incorrecto procedimiento de la Policía en el municipio Baní una joven perdió su embarazo, debido a los maltratos que fue sometida por los agentes, al indicar que luego que fue dada de alta médica volvieron a apresar, sin embargo, la mujer no tenía nada que ver con los supuestos hechos que el cuerpo del orden investigaba: “La población está hastiada de las actuaciones de la Policía Nacional”.