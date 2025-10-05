Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo,- El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) aseguró que nunca antes el municipio de Haina había tenido tanta agua como ahora.

Wellington Arnaud retó calidad moral a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, porque dirigieron por 20 años los destinos del país y no hicieron nada para que los moradores de ese municipio fuesen dotados de un sistema de suministro de agua eficiente a esa demarcación.

Arnaud recordó que cuando el presidente Luis Abinader asumió la conducción del país en el año 2020, la producción de agua en Haina era de apenas 100 litros por segundo, que solo servían para suministrar el preciado líquido a 25,000 o 30,000 personas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el director de Inapa dijo que una comisión de la Cámara de Diputados pudo constatar el avance del nuevo acueducto múltiple de Haina, el cual se nutre de fuente subterránea.

Recordó que se hizo un acto inaugural donde se prendió de manera remota, y se hizo algo simbólico, porque no había condiciones para llevar a la gente a ese lugar, y todo el mundo puede ver la inversión que se ha hecho en esa importante obra.

“Hoy día, nunca antes, Haina había tenido tanta agua como ahora; eso no implica que no queden cosas por hacer. Por tales motivos estamos colocando 120 kilómetros de tuberías que estarán listas a final de año, y tenemos que seguir ampliando la producción, porque Haina y toda la circunscripción tienen más de 180 mil habitantes, lo que implica que se requiere más agua”, insistió el alto funcionario gubernamental.

Wellington agregó que “la gente sensata sabe que hoy hay mucho más agua que lo que había antes, y le llega a la gente, pero no como nosotros queremos que todo el mundo la reciba las 24 horas del día, todos los días de la semana”.

“Ahora, estamos produciendo tres o cuatro veces más que antes, estamos llegando a más personas, estamos colocando 120 kilómetros de tuberías en este momento, hemos ido conectando a sectores a los que nunca les había llegado agua y esa es la realidad”, apostilló Arnaud.

Recalcó que a final del presente año el suministro de agua potable en Haina va a seguir mejorando, y seguirá trabajando para que cada día más cantidad de familias le llegue el agua en ese importante municipio.

Indicó que la producción de agua debe seguir aumentando, porque Haina es más grande que las provincias de Pedernales, Independencia y Bahoruco juntas.

Wellington Arnaud defiende transparencia en manejo de recursos destinados a saneamiento de arroyo Gurabo

El director del Inapa, Wellington Arnaud, defendió la transparencia con que se han invertido los recursos destinados al saneamiento de arroyo Gurabo, y pidió a la oposición política documentarse mejor antes de hacer denuncias como la que hizo recientemente el partido Fuerza del Pueblo.

“Eso es falta de conocimiento; a mi excolega Demóstenes Martínez le pido que pase por Inapa para nosotros mostrarle todo lo que tiene que ver con el correcto manejo de ese proyecto, o si quiere puede entrar al Portal de Libre Acceso a la Información, que ahí está todo; ahí se han hecho dos procesos de licitación conforme a la ley de Contrataciones Públicas”, detalló Arnaud al ser entrevistado en el programa D`AGENDA.

Agregó que “en la primera etapa y media se hizo el primer proceso, y luego se realizó el segundo, y todo ha sido conforme a la ley”.

“Obviamente que eso ha sido una obra que, los más o menos RD$3,500 millones que se invertirán, la transformación que se ha logrado, eso no tiene precio”, sentenció.

Recordó que en sus diez años como diputado opositor fue un cuestionador de la manera en que las gestiones del PLD presupuestaban recursos de cuentas por pagar en obras no especificadas, razón por la cual él está en la obligación de actuar con absoluta transparencia al frente de la institución que dirige.

“Imagínate la delicadeza que nosotros tenemos en todo lo que tiene que ver con nuestra ejecución; allí todo es al pie de la letra, cada paso que se da, haciendo las cosas correctamente, porque yo duré diez años haciendo un ejercicio serio, que en ninguna de mis intervenciones en el Congreso un dirigente oficialista se atrevía a cuestionar lo que yo decía, ya que nunca me paré en la Cámara de Diputados a decir una cosa por otra”, afirmó el funcionario.

Agregó que siempre se documentaba bien, buscaba la información, “y cuando yo decía que había cuentas por pagar que no se sabía en qué se gastó el dinero, estaba hablando la verdad”.

“Cuando yo dije que más de U$1,000 millones fueron a cuentas por pagar del año 2018 al 2019, hoy día la mayoría de los casos que están en la justicia son de esas partidas, porque enviaban en el presupuesto cuentas por pagar sin ningún sustento y no se sabía dónde se había gastado esa exorbitante cantidad de dinero”, precisó el director de Inapa.

Insistió en que hizo un ejercicio serio como diputado de oposición, “y estamos ocupándonos de que cada centavo del pueblo dominicano se invierta bien”.

Arnaud anuncia construcción de 140 km de alcantarillados y plantas de tratamiento desde Boca Chica hasta Punta Cana

Más de 140 kilómetros de alcantarillados y plantas de tratamiento construirá Inapa el próximo año, iniciando desde Boca Chica hasta culminar en Punta Cana, según detalló el director de la institución, Wellington Arnaud.

“Con el proyecto de Saneamiento Universal de Zonas Turísticas y Costeras, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que contempla 140 kilómetros de costas desde Boca Chica hasta Bávaro-Punta Cana, es el proyecto más importante de toda la región y nunca antes se ha ejecutado en toda la historia de la República Dominicana, y en todo el Caribe”, explicó el director de Inapa al responder preguntas en el programa D´Agenda.

Sostuvo que la inversión abarca el alcantarillado, planta de tratamiento y emisor submarino del municipio de Boca Chica, planta de tratamiento y alcantarillado de los municipios de San Pedro, La Romana, Higüey y el acueducto y alcantarillado sanitario de Bávaro-Verón-Punta Cana.

“Estamos hablando de una inversión de alrededor de U$1,000 millones para impactar a más de un millón de personas; en Boca Chica estamos iniciando en los próximos meses, y está la precalificación de San Pedro, Romana e Higüey; de manera que el próximo año estarán en ejecución todas esas obras”, confió el funcionario.

Indicó que esas obras tienen una etapa de ejecución de dos años porque son proyectos que tienen sus normas de transparencia incluidas, en cuanto a la calidad y el antisoborno, es decir, utilizan los modelos de contratos de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).

Arnaud anunció, también, que en lo que resta del presente año, la institución que dirige inaugurará 20 acueductos con una inversión superior a los RD$20,000 millones que impactará a dos millones de personas.