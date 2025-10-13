Fuente Externa

Santiago. – El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, realizó un recorrido de seguimiento por los terrenos donde se construye el Helipuerto de Santiago, con el propósito de evaluar el avance de los trabajos y garantizar el cumplimiento del cronograma establecido para su conclusión.

Pichardo destacó la importancia estratégica de esta obra para el desarrollo económico del Cibao y, en especial, de Santiago, al señalar que el helipuerto impactará de manera directa sectores claves como el turismo, los negocios y las emergencias médicas en caso de desastres por impacto de la naturaleza.

“Estamos aquí dando seguimiento al cronograma de esta obra, considerada sumamente importante para el desarrollo de todo el Cibao, y sobre todo de Santiago; porque este helipuerto va a impactar de manera directa el tema de los negocios, emergencias médicas y, sobre todo, el turismo”, expresó Pichardo.

El funcionario informó que el campo aéreo del helipuerto presenta un avance superior al 80 por ciento, y que ya se iniciaron los trabajos correspondientes a la terminal que alojará las oficinas administrativas, sala de espera y otras.

“Estamos verificando cómo avanzan los trabajos.Esta es una obra que se ejecuta conforme al plan establecido, y estamos dándole seguimiento día a día para asegurar su conclusión en los plazos previstos”, precisó el titular del DA.

Característica

El Helipuerto de Santiago está dotado de una plataforma tipo FATO para el aterrizaje de helicóptero y despegue y tres plataformas para estacionamiento de aeronaves, en hormigón armado de 314 metros cuadrados cada una, diseñadas conforme al Reglamento Aeronáutico Dominicano RAD14, Volumen II, Helipuertos.

Además, contará con un sistema de iluminación aeronáutica de última generación, activable desde la aeronave mediante radiofrecuencia para la realización de operaciones nocturnas seguras.

Helipuerto de La Vega

Pichardo adelantó que, tras la supervisión en Santiago, realizará una visita similar al Helipuerto de La Vega, ubicado en los terrenos del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, el cual “ya está listo para su entrega”.

“Estas obras son sumamente importantes tanto para temas de emergencia como para negocios, y con ella seguimos cumpliendo la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la conectividad aérea en toda la República Dominicana”, agregó el funcionario tras indicar que próximamente se anunciará la fecha para la inauguración de esta plataforma.

La estructura cuenta con un Helipad de 21×21 metros cuadrados debidamente equipada con un moderno sistema de iluminación aeronáutica para la realización de operaciones nocturnas seguras.