Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.– La Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema) anunció este jueves que se disputará la Copa BanReservas para la celebración del 43 Torneo Superior (TBS de SPM 2025), que está programado a iniciar el 22 de este mes.

En el certamen petromacorisano en su versión 2025 tendrá una especial dedicatoria al ex jugador de baloncesto Ambiorix Tejeda e In Memoriam a Ramón Tolentino.

La dedicatoria a Tejeda se hizo por su destacada trayectoria deportiva como atleta de voleibol, softbol y basket en las décadas del 60´, 70 y 80´, donde accionó en su ciudad natal, diferentes torneos de la región Este del país y el TBS del Distrito Nacional, con el club Naco.

Competirán a partir del 22 de octubre los seis equipos tradicionales que son el club Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México, Retiro 23, Todos Estrellas de Consuelo y los actuales campeones los Correcaminos de Quisqueya.

La información la suministró Fausto Polanco, presidente de Abasapema, quien mediante un despacho de prensa sostuvo que va bien avanzado los preparativos para el montaje y organización del magno evento de la Sultana del Este que se jugará en el remozado polideportivo Rolando Ramírez, del polideportivo Tomasito Binet, sede oficial del torneo.

El acto donde se anunció la Copa BanReservas que se disputará en la versión 43 del TBS de SPM se realizó en el Salón de la Fama del Pelotero Petromacorisano y además fue presentado el Comité Organizador, el cual estará encabezado por Pedro Vázquez.

Junto a Vásquez estarán en el Comité Organizador el dirigente deportivo Fausto Paulino, en su condición de presidente de Abasapema y quien será el director general; y los vicepresidentes serán Nelson Arroyo, la senadora Aracelis Villanueva, Rafa Ortiz, Antonio Mir, quien es el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (Súper Liga LNB).

Así como también, la gobernadora provincial Yovanny Baltazar, quien fungirá como secretaria del Comité Organizador; Carlos Dijol será el tesorero; y como miembros estarán Luis Gómez, el general (PN) Ramón Ramírez Encarnación, Pedro Chalas Ferreiras (presidente de los Soles del Este en la LNB), Miguel Jiménez (director provincial del Ministerio de Deportes) y Aneudy Rivera (Gerente general de los Indios de SFM en la LNB).

Por igual, como miembros estarán Joel Rivera, Yura Mota, Rafa Rivera, Raymundo Gantier, Miguel Ángel Marte, Elijah Tatis, Miguel Gómez, Raúl Tolentino, Carlos Beltré, Juan Padilla, Carlos Melo y Alcibíades Tavares, junto a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Abasapema: Rosa Celestino, Fidel Castillo, Demóstenes Fernández, José Manuel Ureña, Matías Sosa, Marianela Mateo y Pedro Isidro Santana.