Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.- Con una inversión que supera los RD$71,050,401 millones de pesos en trabajos de alumbrado público en toda su zona de concesión, Edenorte Dominicana consolida su rol estratégico como aliado clave del desarrollo comunitario, la seguridad ciudadana y la dinamización económica en las 14 provincias del Cibao.

La iniciativa, ejecutada entre enero y agosto de 2025, forma parte de un plan de intervención integral coordinado desde la Administración de la Gerencia General, la Dirección de Distribución y la Gerencia de Grandes Clientes de la empresa, en estrecha colaboración con alcaldes y directores municipales de los 69 municipios y 101 distritos principales comprendidos en su zona de concesión.

Los ejecutivos de Edenorte destacaron que la empresa es miembro activo de la Mesa Ciudadana de Seguridad, coordinada por el Ministerio de Interior y Policía, donde a través de este espacio, la institución reafirma su compromiso empresarial y social al contribuir directamente con el fortalecimiento de la iluminación de calles, avenidas, barrios y comunidades rurales.

El alumbrado público es una herramienta estratégica que mejora la seguridad ciudadana, reduce riesgos de criminalidad nocturna y favorece las actividades productivas y comerciales que dependen de espacios públicos seguros y bien iluminados.

“Nuestro compromiso no se limita a distribuir energía eléctrica; también contribuimos activamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades, trabajando hombro a hombro con las autoridades locales y con la ciudadanía”, destaca el comunicado institucional de Edenorte.

Durante el período enero-agosto 2025, las brigadas técnicas de Edenorte desarrollaron 15,763 acciones de mejora y mantenimiento del sistema de alumbrado público en las cinco grandes zonas de intervención: Santiago, La Vega, Mao, San Francisco de Macorís y Puerto Plata.