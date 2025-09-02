Fuente Externa

JIMANÍ. – Para mejorar la eficiencia y estabilidad del suministro energético en la Provincia Independencia, Edesur Dominicana puso en funcionamiento un transformador de potencia en la subestación eléctrica de Jimaní y habilitó dos nuevos circuitos eléctricos en esa demarcación.

En junio pasado Edesur asumió, ante las autoridades y líderes comunitarios de la provincia Independencia, el compromiso de mejorar de manera duradera las deficientes condiciones del servicio energético que padeció históricamente la provincia.

A partir de ese momento, ejecutó un intenso programa de actividades que permitió poner en servicio el campo de transformación y los nuevos circuitos en un plazo menor al comprometido.

El transformador tiene una capacidad entre 7.5 y 10 MVA, suficientes para abastecer adecuadamente a comunidades como Jimaní, El Limón, Vengan a Ver, entre otras, a través de los dos nuevos circuitos habilitados.

Los nuevos circuitos, abastecidos desde Jimaní, permitirán reducir la carga del circuito que abastece, desde la central de Las Damas, a Duvergé y las comunidades aledañas. De esta forma, la nueva infraestructura beneficia también a esas demarcaciones de la Provincia Independencia, evitando las interrupciones por sobrecarga de ese circuito.

Con la ejecución de la obra se mejora la calidad del servicio eléctrico en la Provincia y se garantiza la capacidad para asumir la creciente demanda energética residencial e industrial, contribuyendo directamente al desarrollo económico y social en esa zona fronteriza.

Con las obras de repotenciación y expansión de sus subestaciones de distribución Edesur mejora de forma significativa la calidad del servicio en su área de concesión.