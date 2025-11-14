EE.UU. eliminará los aranceles recíprocos a 3 países de Latinoamérica

RT

La Casa Blanca anunció este jueves una serie de acuerdos marco sobre aranceles recíprocos con Ecuador, El Salvador y Guatemala que en las próximas semanas serán preparados para su firma y demás trámites antes de su entrada en vigor.

A través de sendos comunicados, señaló que estos países han adoptado «medidas significativas para impulsar una relación comercial más sólida y recíproca», por lo cual EE.UU. «eliminará los aranceles recíprocos que cumplen con los requisitos».

En el caso de El Salvador y Guatemala, acotó que esta medida también alcanzará a «ciertas exportaciones que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes, así como para ciertos productos, como textiles y prendas de vestir, originarios del CAFTA-DR [Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana]».

Con El Salvador, país que ha aprisionado a supuestos delincuentes trasladados desde EE.UU., Washington «podrá considerar positivamente el impacto del acuerdo en la seguridad nacional, incluso teniéndolo en cuenta al adoptar medidas comerciales».

Sobre Ecuador, la Casa Blanca indicó que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su par de EE.UU., Donald Trump, coinciden en una «visión compartida de crecimiento» para ambas naciones, «basada en valores democráticos, la iniciativa privada y un entorno normativo para el comercio y la innovación».

Ecuador «se ha comprometido a reducir o eliminar los aranceles en sectores clave» para EE.UU., mientras que El Salvador y Guatemala prometieron «abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan al comercio en áreas prioritarias», entre otras cosas, como la implementación de «buenas prácticas regulatorias».