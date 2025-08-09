Por Erika Eunice

Santo Domingo. Ante el inaceptable ultraje a nuestro Himno Nacional, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, rechazó la falsa excusa dada por los participantes en un acto vulgar, repulsivo e ilegal merecedor de la más radical condena social y moral tal como la expresada casi a unanimidad por el pueblo dominicano en estos días. En esos términos se expresó el presidente de la entidad oficial, Juan Pablo Uribe.

Siguió diciendo: “Utilizar la música del Himno para que acompañe unas letras distorsionadas, confusas y pervertidoras del texto épico por excelencia de la dominicanidad, es una execrable temeridad sancionada por la ley 210-19: sobre el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana, ley que dispone en su artículo 39 lo siguiente (penas por ultraje contra los símbolos patrios). Las personas que cometan ultraje contra el uso correcto de los símbolos patrios serán castigadas con la pena de uno a tres meses de prisión y multa de 5 a 20 salarios mínimos del sector público”.

Uribe dijo que en tal sentido la Comisión Permanente de Efemérides Patrias no cree, ni en la excusa, ni en el arrepentimiento expresado por los involucrados en el flagrante delito de ultraje contra el Himno Nacional. Y, por lo tanto, continuará su curso de acción legal tal y como lo contempla la ley, porque los símbolos patrios se consagran, se respetan y forman parte del armazón ideológico, moral, espiritual, cívico, histórico e identitario de una de nuestra nación, y ninguna estrategia cultural, global y antinacional prosperará contra el lema sagrado del país ¡Dios, Patria y Libertad!