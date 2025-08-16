El huracán Erin alcanza categoría 5

El huracán Erin ha pasado en solo un día de ser una tormenta de categoría 3 a categoría 5, alcanzando vientos máximos sostenidos de 255 km/h , informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

No se espera que la tormenta toque tierra, pero los fuertes vientos y las lluvias torrenciales amenazan el noreste del Caribe, lo que está multiplicando los avisos sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, recoge AP.

Mientras se dirige al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, se espera que Erin desacelere y gire al oeste-noroeste el sábado por la noche, para luego virar al norte a principios de la próxima semana. Erin seguirá siendo de categoría 3 o superior (huracán mayor) hasta mediados de la próxima semana.

«Se espera que la próxima semana Erin produzca corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EE. UU. y el Atlántico de Canadá», advirtió el centro de huracanes en una publicación. Fuente RT