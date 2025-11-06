Fuente Externa

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a través de su Departamento de Nutrición, desarrolla una serie de capacitaciones teórico–práctica dirigida a suplidores y responsables de cocinas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el propósito de fortalecer sus competencias, asegurar la calidad y la correcta aplicación de los estándares nutricionales en la elaboración de los menús escolares.

Para este año, la institución tiene previsto desarrollar 18 talleres en diversas partes del país, con miras a seguir mejorando la alimentación que reciben los estudiantes del sistema público nacional.

Uno de esos encuentros fue realizado en La Romana, con la participaron de 43 proveedores en la fase teórica y 33 cocineros y manipuladores de alimentos en la práctica, quienes reforzaron conocimientos sobre estandarización de recetas, control de porciones, cálculo de insumos, aplicación del recetario institucional, manejo adecuado de las raciones alimenticias, entre otros temas.

Al valorar esta iniciativa, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que la misma forma parte de las acciones realizadas por su gestión para fortalecer la calidad del almuerzo escolar y de otros servicios brindados a los más de 2 millones de estudiantes de centros públicos del país.

“Estamos enfocados en ofrecer alimentos con la calidad y los nutrientes necesarios para contribuir con desarrollo físico e intelectual de nuestros estudiantes”, agregó el servidor público.

Cocinar con criterios nutricionales

El taller, realizado en el Liceo Arístides García Mella de La Romana, fue impartido por Georgina Rodríguez, chef del INABIE, quien subrayó la importancia de que cada suplidor comprenda y aplique los lineamientos del programa con precisión.

“Con estas capacitaciones buscamos que cada suplidor y su equipo conozcan a fondo las técnicas de preparación y los criterios nutricionales del menú escolar, garantizando que los estudiantes reciban una alimentación balanceada, inocua y apetecible”, afirmó.

Durante una fase de la actividad, los participantes elaboraron diferentes recetas del almuerzo escolar bajo supervisión directa, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y reforzando la correcta manipulación y presentación de los alimentos.

Yajaira Angomas, una de las proveedoras participantes, destacó el impacto positivo del entrenamiento, valorando la iniciativa del INABIE de acompañar de forma constante a quienes forman parte del PAE.

“Fue una experiencia muy provechosa. Pudimos reforzar técnicas y aclarar dudas que nos ayudarán a seguir mejorando. Es fundamental lo que está haciendo el INABIE al impulsar estos espacios, porque gracias a ellos podemos garantizar alimentos de calidad a nuestros estudiantes”, expresó.

Con esta iniciativa, el INABIE reafirma su compromiso de asegurar la entrega de comidas de calidad, nutritivas y seguras a más de dos millones de alumnos cada día.