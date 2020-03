El PRM solicita a la Junta Electoral declarar sin valor los votos nulos de 1382 colegios electorales en SDE

En la tarde de ayer, viernes, siendo aproximadamente las 03:00 pm, el Secretario de la Junta Electoral del Municipio Santo Domingo Este, Lic. Francis Alcántara Santana, decidió de manera unilateral y en violación a lo que establece la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral, abrir las 1,450 valijas que contienen los materiales sobrantes del recién pasado proceso electoral, llevado a cabo tanto en el Municipio Santo Domingo Este, así como en el Distrito Municipal de San Luis.

Es bueno destacar que dichas valijas contienen entre otra cosas, las boletas nulas, las boletas nuevas que sobraron en dichos colegios y los creyones (marcadores) con los que se marcan las misma, es por esto último, que como Delegado Político del PRM en el Municipio Santo Domingo Este, me preocupa mucho cual ha sido la intención de abrir las mismas y sacar de todas ellas supuestamente “solo los votos nulos de cada colegio electoral” .

De lo anteriormente expuesto se desprende una pregunta obligada que todos debemos realizar al distinguido Secretario de la referida Junta, y la misma es

1) ¿Cuál era la verdadera intención de sacar todas las boletas nulas de las valijas, actuando al margen de lo que establece la Ley y del protocolo establecido por ustedes mismos? y

*2) ¿Por casualidad se pretende favorecer a algún candidato a Regidor (No electo) *del partido de la Liberación Dominicana *(PLD) arreglando esos votos nulos?

Sea cual fuere su repuesta, debemos aclarar que constituye un delito muy grave la acción ilegal que realizó ayer el referido Secretario, no sólo porque rompió la cadena de custodia de dichas valijas, al no estar presente en el momento de abrir las misma el Presidente o algún funcionario del colegio electoral; si no también, por que no estaban presentes los Jueces Miembros de la Junta Electoral de SDE, ni mucho menos fueron debidamente convocados los Delegados políticos de los distintos partidos acreditados en dicha Junta.

Es por ello que solicitamos por medio de la presente comunicación, en nuestra calidad de Delegado Político del PRM, que en vista de los hechos antes expuestos y de los cuales tenemos elementos probatorios suficientes para sustentarlo, los honorables miembros de la referida Junta Electoral Municipal, emitan una Resolución donde se declaren sin ningún valor probatorio los votos nulos resultantes en cada uno de los 1,382 colegios electorales que funcionaron en el Municipio Santo Domingo Este, para que ningún candidato a Regidor quiera pretender utilizar dichos votos para tratar de variar los resultados emitidos en el Boletín Municipal Electoral Provisional No.35 emitido por ustedes en fecha 20/03/2020.

Como organización política, nos reservamos el derecho de actuar legalmente contra el Secretario de la Junta Municipal de SDE y de cualquier cómplice que haya facilitado la ilegal acción.

Sin otro particular por el momento, se despide cordialmente,

Edwin Martínez Álvarez / Delegado Político PRM Municipio SDE.