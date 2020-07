El regidor Yamil Fortuna escapa de las garras de la muerte tras ser atacado por la Covid-19

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,733 Nuevos 67,915 Fallecidos: +23 Nuevos 1,146 Recuperados: 35,302 Activos: 31,467

Por Robert Vargas

El regidor peledeísta Yamil Fortuna ha logrado escapar de las garras de la muerte tras ser atacado por la Covid-19, según han confirmado personas próximas a él.

Fortuna es concejal en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este desde el pasado 24 de abril.

Está vivo solo porque fue posible que, tras insistentes diligencias por la familia, lograra ser ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Plaza de la Salud, en la que estuvo ingresado.

A ese establecimiento llegó casi sin poder respirar, pero hoy está en franca mejoría.

-“(Quiero) decirles a todos que gracias por su preocupación, y en este mismo orden que se cuiden mucho, este virus es muy peligroso, más de lo que la gente piensa. Hace dos días me dio un ataque respiración que pensé que no iba a poder llegar al hospital, los hospitales están muy saturados. gracias a Dios ya en este momento aunque sigo en el hospital pero ya me sacaron de cuidado de intensivo”, dijo Fortuna a un grupo de amigos en un chat de WhatsApp.

Poco después, su tío, el ex concejal César Fortuna, confirmó a Ciudad Oriental que su su sobrino estuvo en condición grave “y está vivo para contarlo”.

Una alta fuente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha confirmado a Ciudad Oriental que en el Palacio Municipal “hay covid-19 por todas partes”.

Mencionó los nombres de varios regidoras que están afectadas por la enfermedad.

Incluso, según su explicación, el esposo de una regidora, que es doctora en medicina, ha sido contagiado.

Varios empleados del ASDE se han mostrado aterrorizados ante la presunta gravedad de la pandemia en el Palacio Municipal.

Las alarmas se han disparado aún desde que se ha conocido que en cada uno de los cuatro niveles del Palacio Municipal múltiples funcionarios han tenido que ser enviados a sus hogares tras resultar positivos en las pruebas de Covid-19.

Las autoridades sanitarias de República Dominicana informaron hoy de que ayer murieron por Covid-19 al menos 23 personas y otras 1,733 fueron registrados como nuevos contagiados en todo el país.