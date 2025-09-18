Embajadora de Francia resalta importancia de que RD sea país invitado en Feria de Turismo Top Resa 2025

Fuente externa

Santo Domingo. – La embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, destacó la relevancia de que el país caribeño sea el invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo IFTM Top Resa 2025, uno de los escenarios más influyentes del turismo mundial, que se celebrará en París, Francia, del 23 al 25 de septiembre.

La diplomática subrayó que esta designación permitirá que más franceses conozcan a fondo la belleza, diversidad y oportunidades que ofrece la República Dominicana, más allá de sus playas y destinos tradicionales. Recordó que cada año alrededor de 170,000 turistas franceses visitan el país, cifra que podría crecer gracias a esta vitrina internacional.

“Este será un momento muy importante. Vamos a trabajar junto con amigos y expertos del sector para que sea un éxito. La República Dominicana se ha desarrollado mucho en materia de infraestructuras y es fundamental que el público francés descubra todas las oportunidades que tiene aquí”, expresó Barbry al ser entrevistada por Moisés González del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional.

La embajadora resaltó además la experiencia francesa en materia turística, recordando que Francia es el país más visitado del mundo, con más de 100 millones de turistas al año, lo que abre puertas para un valioso intercambio de conocimientos en áreas como el ecoturismo, turismo comunitario y sostenible.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó: “Este es un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando para posicionar a la República Dominicana como el destino líder del Caribe y fortalecer nuestra presencia en mercados estratégicos como Francia y Europa”.

Barbry también valoró la creciente preferencia de los europeos por experiencias cercanas a la naturaleza, auténticas y sostenibles, señalando que este es un terreno en el que la República Dominicana puede seguir expandiéndose con el respaldo de su sector emprendedor y comunitario. En ese sentido, destacó los esfuerzos conjuntos entre Francia y el país en proyectos de desarrollo local, como el apoyo a microcréditos –financiados en gran parte por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)– que benefician a mujeres emprendedoras, muchas de ellas madres solteras que lideran iniciativas en sus comunidades.

«Europa, y en particular Francia, es un cliente clave para los productos orgánicos dominicanos. Los consumidores están dispuestos a pagar más por bienes sostenibles, respetuosos del medio ambiente y de los productores locales. Eso es muy importante para nosotros, y también un punto de conexión con el futuro del turismo dominicano”, puntualizó.

La designación de la República Dominicana como país invitado de honor en IFTM Top Resa 2025 representa una oportunidad estratégica para reforzar los lazos turísticos, económicos y culturales entre ambas naciones, consolidando al país como un destino integral en el mercado europeo.

Collado resalta importancia de Top Resa

En ese sentido, el ministro David Collado ratificó a través de sus redes sociales que la República Dominicana será país socio e invitado de honor en IFTM Top Resa 2025, destacando la magnitud de esta plataforma que cada año reúne a miles de profesionales del sector turístico europeo.

> «La República Dominicana será el país socio en la feria Top Resa 2025, en París. En esta importante vitrina internacional presentaremos a Miches como destino especial, junto a los destinos turísticos que históricamente han posicionado a nuestro país como un verdadero paraíso», informó Collado en su cuenta oficial de X.

El anuncio de que la República Dominicana promoverá a Miches como destino especial en la Feria de Turismo Top Resa fue recibido con entusiasmo por empresarios dominicanos. Entre ellos, George Alexander Nader destacó que esta iniciativa contribuirá a consolidar el posicionamiento internacional del país y de Miches, diversificar la oferta turística y atraer nuevas inversiones a la zona.