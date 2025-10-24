¡Esa sí está vaga! Tormenta Melissa se mueve a paso de tortuga por el Caribe

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO. – La Tormenta Tropical Melissa parece haberse quedado sin gasolina en pleno Caribe Central. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó en su boletín intermedio número 12A, emitido a las 8:00 de la mañana de este viernes 24 de octubre de 2025, que el sistema apenas se mueve, pero sigue mojando medio Caribe.

A esta hora, el centro de Melissa está en la latitud 15.9 norte y longitud 75.0 oeste, a unos 300 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 415 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Los vientos máximos sostenidos se mantienen en 75 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1001 milibares (29.56 pulgadas). Su desplazamiento es tan lento que el CNH lo describe como un movimiento hacia el este-sureste a solo 2 kilómetros por hora.

Por su paso lento y su nubosidad extendida, el fenómeno continúa dejando aguaceros fuertes, ráfagas de viento y posibles inundaciones en Haití, Jamaica y parte del sur de la República Dominicana.

Las autoridades locales mantienen la vigilancia, ya que el fenómeno podría intensificarse o cambiar de dirección en las próximas horas. Mientras tanto, Melissa sigue “parqueá”, mojando y sin prisa por irse.