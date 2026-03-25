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La Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades (FC) presentó su nueva oferta académica como parte de la implementación del diseño y rediseño curricular, durante un acto encabezado por el vicerrector docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el paraninfo “Dr. Andrés Avelino García”.

El evento, además del vicerrector docente, doctor Wilson Mejía, quien representó al rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, contó con la presencia del decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando.

El vicerrector docente, doctor Wilson Mejía, al pronunciar las palabras de salutación, elogió el gran avance de la Escuela de Psicología al renovar sus planes de estudio, al tiempo que exhortó a que estos sean implementados de inmediato.

Mientras que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando, quien destacó la importancia de la Psicología y su escuela para el país y el mundo. “La psicología es más necesaria hoy que en cualquier otro tiempo”, afirmó el decano Roa Ogando.

Asimismo, el funcionario citó algunos de sus logros como principal representante de la FC, expresando que, aunque no ha conseguido todo lo que se propuso, se siente muy satisfecho, ya que pueden mencionar las 60 aulas con aire acondicionado, la habilitación de la Cámara Gesell, así como cambios importantes en la facultad. Sostuvo Roa que la Escuela de Psicología logró que el Consejo Universitario aprobara estos planes para su implementación y así elevar la calidad de la educación de sus estudiantes.

Mientras que las palabras de apertura fueron pronunciadas por la maestra Rosa Esther Martínez, directora de la Escuela de Psicología, quien expresó su regocijo y orgullo por los logros alcanzados desde que se inició el diseño y el rediseño en 1994, con grandes aportes y obstáculos. Indicó que hoy se cierra un ciclo para iniciar uno nuevo en 2026.

El maestro Noel de la Rosa, director general de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), pronunció las palabras de motivación. Señaló que el deterioro de la sociedad plantea un gran reto y expresó que este se relaciona con la Escuela de Psicología y su plan de estudio, el cual está a tono con las demandas sociales.

De la Rosa anunció que la nueva oferta académica de Psicología estará disponible en la plataforma universitaria. Destacó que, para dirigir y transformar una sociedad, así como una institución, es importante tener sabiduría, prudencia, empatía y valentía.

El director general de DIGEPLANDI, al referirse a la renovación de la Escuela de Psicología, concluyó con la expresión: “Si formamos buenos psicólogos, esto sería un gran salto para la humanidad”.

La directora de Planificación y Desarrollo Curricular, doctora Casilda Ávila, habló sobre la actualización curricular en la Facultad de Humanidades en el marco de la reforma curricular universitaria.

La doctora Ávila calificó este lanzamiento como un hito dentro de la reforma curricular universitaria. Además, abordó el proceso de trabajo en equipo necesario para definir el perfil de profesionales competentes.

De su lado, la doctora Minerva Pérez, coordinadora del rediseño en la Escuela de Psicología, disertó sobre el paso del diseño y rediseño a la implementación y seguimiento. Señaló que estos planes representan pasos firmes hacia la excelencia y una respuesta responsable ante los desafíos presentes en la sociedad.

La actividad contó con la asistencia de los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, docentes de la Escuela de Psicología, profesores meritísimos, así como pasados directores de esa unidad académica, directores de recintos, centros y subcentros, decanos, una representación del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), representantes del MINERD y el MESCyT, servidores administrativos, estudiantes, entre otros.

Para consultas o procesos de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse con la Escuela de Psicología o la Facultad de Humanidades al teléfono 809-535-8273, extensiones 5880, 5882 y 5884, o vía correo electrónico a [email protected]

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