¿Está Mérido Tórres en planes de aspirar a la alcaldía de SDE?

Por Robert Vargas

Siempre que algún funcionario de cierta prominencia se enfoca en alcanzar las tareas asignadas por sus superiores, inmediatamente surgen personas individuales, o colectivos, que le susurran al oído que puede tener aspiraciones «mayores».

Se lo repiten por todos lados y en cualquier momento, hasta el punto de que esos funcionarios pueden desviarse del cumplimiento de sus tareas asignadas y, eventualmente, caer en el «gancho» que le tienden algunas personas, que no son amigos de él mismo, sino del cargo.

Mérido Tórres es el Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Hasta ahora, se ha ganado la aprobación de quienes conocen de su esfuerzo.

Es una persona que le gusta actuar en bajo perfil.

Desde que asumió el cargo ha estado enfocado en hacer lo que le propuso y reclama el presidente Luis Abinader, que es facilitar a miles de ciudadanos obtener los certificados de títulos de propiedad de sus solares o parcelas que ocupan en terrenos de propiedad estatal

Debido a su éxito, ha encontrado quienes le sugieren que inicie le carrera por la nominación a la alcaldía de Santo Domingo Este.

Lo hacen ante el evidente fracaso del perremeísta Manuel Jiménez en el ASDE.

Algunos bien intencionados llegan a preguntarse ¿Si no es Mérido, quién puede ser?

Lo que sucede es que Mérido Tórres nunca ha sido una persona dedicada a la busqueda de candidaturas, ni siquiera a regidor, ni diputado.

Algunos llegan a creer que si Mérido se involucra en la carrera por la nominación a la alcaldía, a lo mejor se cambien los papeles y se pierda a un buen funcionario, cosa rara en estos tiempos.

Quizás, dada la experiencia adquirida, a Mérido y al gobierno le convendría más tenerlo como un funcionario de mayor nivel desde el cual pueda servir mejor a su comunidad y al país.

Ante los insistentes rumores de que él podría estar aspirando a la nominación a síndico en SDE, le preguntamos directamente al funcionario si eso es cierto o falso.

-«Yo no estoy en eso y, además, ni mi familia quiere que yo me involucre en algo así. Por tanto, nunca he estado en aspirar a síndico. Mis compañeros de partido pueden estar tranquilo, no seré obstáculo en el camino de nadie. Mi misión es ayudar al presidente Abinader a hacer el mejor gobiern que ha tenido el país. Puede escribirlo», así me dijo.

Quizás esos temores de que Mérido Tórres pueda ser un potencial competidor electoral local ha motivado a la dirigencia del PRM, diputados y regidores de SDE a apostar por el fracaso del programa de titulación que auspicia el presidente Abinader.

Así es que, todos pueden estar tranquilos: Mérido Tórres no aspira a ningún puesto electivo y no será competencia de nadie. Claro, eso no implica que él no construya un equipo con el cual trabajar por su gobierno desde cualquier instancia de poder, pero no como «candidato a alcalde».

