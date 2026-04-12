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Florida, Estados Unidos.-Estudiantes del Team Merengue, representantes de varios centros educativos del sector público dominicano, ganaron el reconocimiento Team Spirit Award, en la FIRST Robotics Competition 2026, en el Watsco Center University of Miami Coral Gables, Florida.

Este importante galardón resalta no solo su talento, sino también su energía, identidad y admirable espíritu de equipo, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para toda la comunidad educativa.

Tanto la directora de la Regional 10 de Educación, Dominga Mosquea Sosa como el titular del Distrito Educativo 10-03, Leonidas Rafael Uribe Emiliano, felicitaron a los ganadores por poner en alto a República Dominicana y demostrar que pueden alcanzar sus sueños y ser ejemplo de superación.

“Este logro es una evidencia de que nuestros estudiantes están demostrando sus habilidades y competencias en innovación, ciencia y tecnología, en el ámbito internacional. Por tanto, siempre contarán con nuestro apoyo”, resaltó el director del Distrito Educativo 10-03.

En ese sentido, la encargada de Robótica Educativa del Ministerio de Educación, Leila Báez y el coordinador del Departamento de Educación Técnico Profesional, José Vólquez, quienes acompañaron a la delegación, manifestaron que se sienten altamente orgullosos por esta distinción, ya que “nuestros estudiantes son jóvenes preparados y dispuestos a trabajar con esfuerzo, dedicación y sentido colaborativo”.

Destacaron que en el evento, participaron cuatro centros educativos, compuestos por alumnos del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota y el politécnico Argentina Beltré Melo, del Distrito Educativo 10-03 y dos del Distrito Educativo 10-06.

Este premio es uno de los más importantes a nivel de cultura de equipo. Se entrega a quienes transmiten entusiasmo y energía en la competencia y que demuestran espíritu colaborativo no solo para competir, sino, también, en apoyar el trabajo de los demás.

La FIRST Robotics Competition es un certamen internacional de robótica de alto nivel, en el que participan estudiantes de secundaria de 14 a 18 años en el diseño y construcción de robots que realizan tareas específicas.

Además de Vólquez y Báez, la comisión estuvo integrada por el director del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, Julio Antonio Duval y el asesor técnico, Starling Rosario.