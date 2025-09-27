“Evangélicos de SDE convocan acto de gratitud por la Biblia”

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– La Coalición Nacional de Fe de Iglesias Evangélicas (CONFÍE) convocó a la comunidad cristiana y a los moradores del municipio a participar en un acto de agradecimiento a Dios por el regalo de la Biblia, las Sagradas Escrituras.

El encuentro se celebrará este lunes a las 6:30 de la tarde y busca unir al cuerpo pastoral, al liderazgo evangélico y a toda la comunidad bajo el mensaje de salvación y esperanza contenido en la Palabra de Dios.

La actividad, organizada por CONFÍE junto a la Federación Dominicana de Pastores y Líderes (FEDEDOMIPAL), está pautada para iniciar puntualmente a la hora anunciada.

El obispo De los Santos Suero, presidente de CONFÍE y vicepresidente de FEDEDOMIPAL, destacó que se trata de una ocasión especial para reconocer la importancia de la Biblia en la vida de fe y en la orientación espiritual de los creyentes.

El evento se describe como un “hermoso y espléndido acto” en el que se exaltará la Palabra escrita como guía hacia la salvación eterna