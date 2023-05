Exhortan a Superintendencia de Electricidad a aprobar reglamento que ayude a masificar paneles solares en techos

Por: Enrique de Leon

RD 100% Renovable exhortó a la Superintendencia de Electricidad, SIE, a que elabore y apruebe a través de un amplio consenso, un reglamento que promueva, facilite y proteja la masificación de paneles solares en los techos de los hogares dominicanos.

Esta coalición constituida por cooperativas, empresas de sistemas solares y de organizaciones ambientales y climáticas, indicó que la Superintendencia de Electricidad, SIE, debe alinearse a la política proclamada por el presidente Luis Abinader, en el 2do. Consejo Ampliado de Cambio Climático, celebrado el 21 de abril pasado, que estableció las energías renovables como la principal prioridad de la nación.

Explicó que el país necesita con carácter de urgencia sustituir los combustibles fósiles importados por energías renovables, así como reducir el subsidio eléctrico que cubre principalmente la electricidad de los generadores convencionales que operan con carbón, gas natural y con derivados de petróleo.

“Aunque en la más reciente versión del borrador de reglamento que elaboró la Superintendencia de Electricidad del 18 de noviembre de 2022, eliminó el cobro por potencia a los sistemas sencillos de menos de 10 Kw, todavía esta propuesta de reglamento sigue restringiendo y castigando la instalación de paneles solares en techos”, aclaró.

Planteó que este borrador de reglamento impone a los usuarios que colocan paneles en los tejados de sus casas, pago por una “certificación de factibilidad de inversión”, por visitas de inspección técnica, además por el consumo de electricidad, a lo que se debe agregar el pago del financiamiento de los paneles solares.

Señaló que estos pagos abusivos y sin sentido son una contradicción cuando el sol es gratis. “El borrador de reglamento debe preservar la gratuidad del sol para las familias que satisfacen sus necesidades de electricidad a través de paneles solares”, acotó.

Eliminar culebrón de 119 pasos

También dijo que este borrador de reglamento mantiene una gran parte del “culebrón” de 119 pasos que en el presente el usuario debe transitar para colocar paneles solares en techos.

Abogó para que el procedimiento de instalar paneles solares en residencias y pequeños negocios de menos de 10 Kw consignado en el reglamento, se reduzca a la solicitud del usuario a las empresas distribuidoras para que les instalen el contador bidireccional.

“Es entonces cuando la empresa distribuidora comprueba que los paneles estén bien montados con equipos de calidad y por instaladores certificados, procediendo a colocar el medidor, y si por el contrario la instalación no califica, no lo instala. Entre la solicitud del cliente y la colocación del medidor no debe pasar más de una semana”, expuso.

Citó como ejemplos de este procedimiento para instalaciones de paneles de menos de 10 Kw, a Guatemala, EUA, y especialmente a Puerto Rico, después que el huracán María destruyera prácticamente todo el sistema eléctrico de la isla.

También consideró como un absurdo que se ponga límite a la cantidad energía solar de paneles introducida en los circuitos de las empresas distribuidoras a un máximo de 15%, y a la inyección de la electricidad excedente desde los hogares a las redes, solo pagándoles la mitad de esta energía como medida de contención.

Reiteró su apoyo a la medición neta que está establecido en el actual reglamento, por medio de la cual el usuario intercambia un Kwh inyectado a las redes por otro Kwh que recibe de la empresa distribuidora.

Manifestó que no se debe limitar a un determinado porcentaje de entrada de energía de paneles a los circuitos de las distribuidoras vía reglamento. Propuso que por el contrario, se obligue a estas empresas a darles preferencia a la energía proveniente de los paneles solares y a ampliar la capacidad de recepción de esta energía, como se hace en la mayoría de los países del mundo.

Consecuencias beneficiosas

Afirmó que si los techos de los hogares, especialmente de los sectores populares donde reside la mayor parte de la población, se cubren de paneles solares, tendría el beneficio de reducir el subsidio eléctrico y la factura de combustibles fósiles importados, que actualmente presionan el incremento del endeudamiento público internacional del país.

Igualmente destacó que también esta revolución de los techos, contribuirá a la reducción de las pérdidas de las distribuidoras y de la cantidad de personas que están conectadas ilegalmente a las redes eléctricas.

“Otro beneficio que impacta directamente en la economía de las familias es la rebaja en el pago de la electricidad que producen los paneles en techos, lo que permite que una gran parte del dinero destinado a energía eléctrica se pueda dedicar a la alimentación, a la salud y a la educación”, subrayó.

Declaró que a causa de estos beneficios que produce la masificación de los paneles solares en los sectores populares, la entidad elaboró junto con el Ministerio de Energía y Minas, un plan para dotar de paneles solares a 180 mil familias en tres años, con una generación de más de 600 megavatios, mediante un cofinanciamiento mixto entre el Gobierno y las cooperativas.

Dijo que es muy importante que se incentive con dinero y con crédito la colocación de paneles solares en los sectores más pobres como una política que combina el incremento de la calidad de vida de esta población, a la vez que se reduce el subsidio eléctrico que reciben.

“El cambio climático y la crisis de los combustibles fósiles nos obligan a una transición veloz hacia energías renovables, en la cual los sectores populares deben ser el gran protagonista a través de los paneles solares en techos”, enfatizó.