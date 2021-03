Expone cuatro razones por las que siente pasión por ser el Secretario General del PRM en SDE

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 246,299 Fallecidos: 3,226 Recuperados: 202,547 Activos: 40,526

Por José de la Cruz

1. Recuperar la institucionalidad del partido en el Municipio.

2. Trabajar sin hacer acepción de personas, respetando el trabajo de cada Compañero de la base sin importar de que circunscripción, zona, grupo o facción pertenezca, simplemente los Compañeros deben ser dignos de sus derechos de militante.

3. Acabar con la práctica de ocupar un puesto en el municipio para utilizarlo como plataforma de proyectos personales.

4. Hacer que el PRM en SDE haga honor a sus siglas, un partido Revolucionario y Moderno, pero para todos.

Los Perremeistas en SDE están esperando nuevas propuestas en cuanto a las elecciones internas de nuestro partido, es necesario una renovación que vaya más allá de los proyectos personales o beneficios propios de algunos que quieren ocupar un puesto en el municipio.

Muchos compañeros me preguntan que si tengo el dinero que tienen algunos Compañeros que compiten en las internas y les digo, no tengo el dinero de Bill Gate, Carlos Slim o el de Mark Zuckerberg, pero tengo un deseo de servir a mi país y a mi partido que no lo tienen ninguno de los que tienen un (1) peso más que yo, sin distracción, la decisión está tomada y solo Dios es suficiente.