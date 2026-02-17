Fallece “Picachu” al enfrentar patrulla policial en La Guáyiga, que lo buscaba por múltiples delitos violentos*

*-Dos personas que lo acompañaban resultan detenidos para fines de investigación.*

Fuente externa

Un reconocido delincuente, quien era activamente buscado por múltiples hechos delictivos y de sangre, murió tras enfrentar a tiros a una patrulla policial que realizaba un operativo preventivo en el sector La Guáyiga, del municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Se trata de Yunior Vargas Samboy, de 31 años, apodado “Picachu” y/o “El Pelu”, quien residía en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió luego de que agentes fueran alertados sobre un vehículo con perfil sospechoso en la zona. Al intentar detenerlo para fines de verificación, Vargas Samboy habría sacado una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, serial CAC2638, realizando varios disparos contra la patrulla actuante.

Ante la agresión, los agentes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler el ataque, resultando herido el presunto delincuente, quien fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

En el vehículo Daihatsu Mira, color gris, placa A956108, que conducía un ciudadano, de 30 años, y en el que también se encontraba otro, de 33, fue ocupada el arma antes descrita, un chaleco antibalas serial No. 69989E/93UE5 y un pasamontañas que portaba el hoy occiso. Ambos acompañantes se encuentran bajo investigación para los fines legales correspondientes.

*Historial*

La Policía informó que Vargas Samboy era buscado por su presunta participación en diversos hechos violentos.

Entre ellos, un enfrentamiento a tiros ocurrido el 15 de febrero de 2026, próximo a su residencia en La Goya, Cristo Rey, donde sostuvo una discusión armada con un individuo identificado como “Antoni (a) Pelu”, resultando un vehículo Kia K5 con múltiples impactos de bala.

En esa escena, la Policía Científica recolectó 19 casquillos calibre 9 milímetros, hecho que quedó registrado en cámaras de vigilancia del entorno.

Asimismo, en fecha 27 de enero de 2026, un ciudadano presentó denuncia ante la Fiscalía, señalando que el hoy occiso le habría realizado varios disparos el 1 de enero de 2026, hecho igualmente captado por cámaras de seguridad y aportado al Ministerio Público.

En la escena del enfrentamiento en La Guáyiga, la Policía Científica colectó dos casquillos calibre 9 milímetros.

La Policía indicó que el caso se encuentra bajo investigación, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer todos los hechos vinculados al hoy occiso.