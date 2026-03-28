Se entrega “La Culebra” tras persecución policial por robo y agresión a anciana en Villa González

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Santiago de los Caballeros.– La Policía Nacional informó que se entregó la tarde de ayer Santo Almonte Almengo, alias “La Culebra”, de 48 años, quien era buscado por su presunta implicación en un robo y la agresión física contra una mujer de 73 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Villa González.

De acuerdo con el informe oficial, la entrega se produjo en el despacho del general Jesús Rafael Tejada Tejada, tras un proceso de seguimiento por parte de las autoridades.

Según la denuncia presentada por la hija de la víctima, el incidente tuvo lugar en horas de la mañana en el sector Banegas, cuando la señora se encontraba sola en su residencia y el imputado se presentó en el lugar.

Las investigaciones señalan que el hombre habría regresado con la intención de sustraer objetos previamente identificados dentro de la vivienda. Al ser confrontado por la víctima, presuntamente la atacó con un arma blanca tipo colín, provocándole heridas contusas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La afectada recibió una incapacidad médico-legal provisional de 21 días, conforme a una certificación emitida el 24 de marzo de 2026 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El detenido era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0023802, por lo que fue remitido al departamento de investigaciones para ser puesto a disposición del Ministerio Público.